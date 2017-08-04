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Avusturya'dan kesin dönüş yaptı Uşaklıları Cağ Kebap ile tanıştırdı



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - İzmir Bornova doğumlu aslen Erzurumlu olan Yılmaz Yardımcı (38) Avusturya'dan 5 yıl önce kesin dönüş yaptı ve Uşaklıları ilk defa Cağ Kebap ile tanıştırdı. Gıda sektöründe Avusturya'da da ilklerle imza atan Yardımcı yurt dışında çalışanlara kesin dönüş yapmalarını tavsiye etti.

Evlenerek Avusturya'ya giden ve 8 sene orada çalışan Yardımcı ; "İlk 4 yıl bir fabrikada çalıştım daha sonra kendi işimi yapmayı düşündüm. Bulunduğum yerde nelerin eksik olduğunu araştırdım, kumpir ve simidin olmadığını gördüm. Bunları orada ilk defa biz yapmaya başladık, bazı hammaddeleri buradan haftalık gelen otobüslerle getirtiyorduk, çok ilgi gördü hatta oradaki bazı basın organları bizimle röportaj yaptı.

Daha sonra vatan ve aile hasreti ağır basınca Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Uşak'a gelmemdeki amaç; Eşim benim Uşaklı bunu için Uşak'ta bir iş yapmaya niyetlendim ve Uşak'ta Cağ Kebap'ının olmadığını gördüm. Öncelikle yeri tespit etmeye çalıştık ve yeri bulunca Erzurum yöresine ait olan bu yemeği Uşak'ta yaptık. Yaklaşık 5 yıldır Uşaklılara hizmet veriyoruz. Cağ Kebap'ının farklı sunumlarını da yapıyoruz, normalde şişte verilen bir üründür ama biz bunu beyti, iskender, pilav üstü ve sade olarak ta yapıyoruz. Uşak halkı bu yemeği beğendi büyük rağbet gösterdi." dedi.

"Türkiye 90'ların Türkiye'si değil"

Yurt dışında çalışan Türk işçilerin Türkiye'ye dönmek için fırsat beklediğini vurgulayan Yardımcı; " Tabi gurbet her zaman gurbettir. Kuşu altın kafese koymuşlar ah vatan vah vatan demiş. Benim tanıdığım gurbetçi arkadaşlarımın yüzde 90'ı Türkiye'ye dönmek için can atıyorlar. Özellikle son 5 yılda kesin dönüş yapan arkadaşlarım var. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 3-5 yıla kadar çok ciddi anlamda Türkiye'ye geri dönüşlerin başlayacağını düşünüyorum. Türkiye zaten eski Türkiye değil, 90'ların Türkiye'si değil. Türkiye de gelişti, Avrupa standartların yakalamaya başladı. Burada da artık işsizlik maaşı var, burada da artık çocuk parası var, burada da artık bir çok haklar var." şeklinde konuştu.

Yılmaz Yardımcı'nın babası ve aynı zamanda da ustası olan Nurettin Yardımcı da konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " Ben 1969'dan beri İzmir'de yaşıyorum. Oğlum burayı açtıktan sonra yanına geldim. Beraber yapıyoruz. Ben bu işin ustasıyım çekirdekten yetişmeyim, bu işi babamdan dedemden öğrendim şimdi oğlum işi götürüyor, memnunum, işlerimizi çok güzel, çalışmaktan zevk alıyorum."

(BK-EÖ-MB-Y)



04.08.2017 09:18:42 TSI

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