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Anıl Yüksel ve Muhammet Haylaz Erzurum'da yarı finalde

04 Ağustos 2017 Cuma, 09:17
Anıl Yüksel ve Muhammet Haylaz Erzurum'da yarı finalde
Anıl Yüksel ve Muhammet Haylaz Erzurum'da yarı finalde

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da devam eden Kardelen Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde iki Türk raket, birbirlerine rakip oldu.
25 bin dolar toplam para ödüllü organizasyonda son sekize kalan raketler dördünü TTF Team oyuncuları oluşturdu. Turnuvanın 2 numarası Ukraynalı Vladyslav Manafov'u 7-6, 6-4 mağlup eden Muhammet Haylaz, tekler kariyerinde ilk kez adını yarı finale yazdırdı. Bir diğer Ukraynalı raket Marat Deviatiarov ile karşılaşan Anıl Yüksel, 6-4, 6-4'lük setlerle rakibini safdışı bıraktı. Yarı finale yükselen iki milli raket, birbirlerine rakip oldu.
Günün en uzun süren çeyrek final mücadelesinde 19 yaşındaki Koray Kırcı, iki saat yedi dakikalık mücadele sonunda Erzurum'daki turnuvaya veda etti. İlk seti 6-4 ile hanesine yazdıran genç raket, Monakolu Lucas Catarina karşısında diğer setleri 6-1, 6-4 kaybetti. İsralli Igor Smilansky ile karşılaşan Sarp Ağabigün ise 6-1, 6-2'lük setlerle rakibine mağlup oldu.
4 Ağustos Cuma günü oynanacak yarı final mücadeleleri, saat 11.00'de başlayacak.
Kardelen Cup'ta yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Muhammet Haylaz - Anıl Yüksel
Igor Smilansky (İsrail) - Lucas Catarina (Monako)
(ERZ-AA-Y)

04.08.2017 09:19:02 TSI
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