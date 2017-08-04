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Aydın'da 2. Uluslararası Sanat Çalıştayında yapılan eserler yeniden sergilendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde Mayıs ayı içinde 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayında sanatçıların yaptığı eserler yeniden sergilendi.

Efeler Belediyesinin katkılarıyla Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Salonun da yer alan sergide bir açıklama yapan Adnan Menderes Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Reyhan Demir, sanat çalıştaylarının sanatçıların bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmaları açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Demir, farklı anlayışlarla sanat eserleri üreten sanatçılar, aynı zamanda sinerji yaratarak kentin dinamiğine de katkıda bulunduklarını, çalıştaya güzel sanatların resim, baskı ve heykel dallarından Çin, Polonya, Avusturya, Norveç, Srilanka ve Ürdün'den 9, yurt içinden 13 ayrı şehirden 24 olmak üzere toplam 33 sanatçının eserlerinin yer aldığını ifade etti.

Resim, baskı ve heykellerden oluşan serginin bir ay boyunca tüm halka açık olduğu belirtildi.

(MB-Y)



04.08.2017 09:19:39 TSI

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