YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. azilli AK Parti'den kan bağışı kampanyası

Nazilli AK Parti'den kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenledi.



Aydın'daki stokların azalmasından dolayı AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Nazilli'de kan bağışı kampanyası düzenledi. Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinliğe öncülük yapan AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, partisinin Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Kadın Kolları Başkanı Ayşin Hittet, Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Özder başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve partililerinin yanı sıra Nazillililerle birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu. Türkiye Kızılay Derneği Aydın Kan Bağışı Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasında partililer ve Nazilli halkı bağışta bulundu.





İlk sırada kan bağışını gerçekleştirerek vatandaşlara örnek olan Milletvekili Öz, "Kızılay'ımıza destek olmak için kan bağışı kampanyası düzenledik. Kan bağışı çok önemli ve ben de daha önce 9 kez bağışta bulundum. 10. Bağışımı partililerimle birlikte gerçekleştiriyorum. Kan hayatın bir gününde değil her zaman ihtiyaç. İnsanımızın kan vermede Kızılay'a verdiği desteği biliyoruz ve takdir ediyoruz. Ancak yaz günleri olması nedeniyle insanımız yanlış bir kaygıyla kan vermede çekingen davranabiliyor. Ama kan öyle bir şey ki her zaman ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple kan verebilecek durumda olan arkadaşlarımızla buradayız. Yaz veya kış fark etmiyor. İhtiyaç her zaman var. Bu sebeple biz sağlıklı olan ve kan vermeye müsait olan vatandaşlarımızın 3-4 ayda bir kan vermesini tavsiye ediyoruz. Kızılay'ımız bunu tavsiye ediyor ve biz bu tavsiyeyi tüm halkımıza duyuruyoruz. Buradan kan veren ve verecek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kan verip hayatımızı yeniliyoruz" dedi.



Kök hücre için de bağış yaptı

Milletvekili Öz, Kızılay'ın kan bağışından daha da öteye gittiğini ve kök hücre bağışı toplayarak ilkleri başardığını ifade ederek, "Ben bugün kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışı da yaptım. Kök hücre bağışı ile kan bağışı arasında hiçbir fark yok. Kan bağışçılarımızın aynı zamanda kök hücre bağışçısı olmalarını da tavsiye ediyorum" dedi.

(AS-MB-Y)



04.08.2017 09:23:46 TSI

NNNN