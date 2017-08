YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uçmaklıoğlu: "İthalat et fiyatlarını düşürmüyor"

Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün yapacağı canlı büyükbaş ve küçükbaş ile karkas et ithalatının fiyatları değiştirmeyeceğini savundu.



Bakanlar Kurulu kararı ile Et ve Süt Kurumu'na ithal hayvan ve et ile ilgili yetkinin verilmesinin ardından Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, Et ve Süt Kurumu'nu bu tavrını değerlendirdi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne yüzde sıfır gümrük vergisiyle ithalat izni verilen 500 bin baş canlı büyükbaş, 475 bin baş canlı koyun ve keçi, 75 bin baş büyükbaş hayvan eti 2018 yılının sonuna kadar, 20 bin ton çeyrek karkas etin de 2017'nin sonuna kadar ithal edilmesi beklenirken, Başkan Uçmaklıoğlu da ithalatın çözüm olamayacağını dile getirdi. Uçmaklıoğlu, Türkiye'de girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı tarımda ve hayvancılıkta hem üreticinin hem de tüketicinin zarar gördüğünü öne sürdü.



Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde tarım ve hayvancılığın sıkıntılı olduğunu savunan Uçmaklıoğlu, "Üretim yapan kesimin en gelişmiş ülkelerde dahi desteklenmesi ve sübvanse edilmesi gerekiyor. Türkiye de bu ülkelerden birisi. Çünkü tarım ve hayvancılıkta girdiler ve maliyet yüksek olduğu için bu da tüketiciye aksediyor. Yüksek fiyatta üretilen ürünler yüksek fiyatta satılıyor. Tüketicinin tüketiminde et ve süt gibi hayvansal ürünler proteini yüksek ve alınması gereken ürünlerdir. Türkiye de bu dilimden nasibini alıyor. Hükümet bunu regüle edebilmek için ithalatı yıllardan beri yapıyor. Bu ithalat da problemi çözmüyor ancak o anki arz talebi dengeliyor ve bu durum devamlı olarak devam ediyor. Üretici malını yüksek fiyata mal ediyor. Yem, mazot, gübre, tohum fiyatlarının yüksek olmasından dolayı üretici çok fazla bir para kazanamıyor" dedi.

"İthalat ürünleri ucuzlatmıyor"

İthal hayvan ve etin fiyatları düşürmediğini altını çizen Uçmaklıoğlu, "İthalat çözüm değil. Çünkü ithal ettiğimizde dışarı bağımlı kalıyoruz. Kendi üreticimiz sekteye uğruyor. Ne kadar ithal etsek de o ürünler tüketicimize ucuz olarak ulaşmıyor. Tüketicimiz yine pahalı ürünler yemeye devam ediyor. Üreticimiz yüksek fiyata mal edip para kazanmamaya devam ediyor. Maalesef yıllardan bu yana bu kısır döngü bu şekilde devam ediyor. Çözüm aslında çok basit. Sübvansiyonun üreticiye yönelik yapılması gerekiyor. Girdiler çok yüksek. Ürüne destek veriliyor. Ürüne destek verileceği kadar mazota, gübreye, yeme ve girdilere destek verilmesi gerekiyor ki daha düşük fiyata üretilsin. Düşük fiyata üretilen ürünlerde de tüketici mutlaka payını alacaktır. Böylelikle fiyatlarda bir düşme ve bir denge sağlanacaktır" diye konuştu.

