YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'da tekstil sektörünün nitelikli elemanları sertifikalarını aldı

Konya'da tekstil sektörünün nitelikli elemanları sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından tekstil sektörünün nitelikli insan ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 1 yıldır yürütülen Avrupa Birliği destekli, "Tekstil Sektörü Nitelikli Elemanlarına Kavuşuyor" projesinin kapanış toplantısı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, uygulanan proje ile tekstil sektöründe nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "Projemiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına yapılan binin üzerindeki proje arasından seçilerek kabul gördü ve hayata geçirildi. Projeyle, tekstil sektörümüzün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı karşılanırken, aynı zamanda kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alarak ülke ekonomisine katkıda bulunma oranlarını artırmak da hedeflenmektedir. Çünkü biliyoruz ki, kadın eli değmeden ekonomimizi, ülkemizi büyütemeyiz. Dünyanın en rekabetçi ülkelerinden biri olacaksak, sanayi üretimimizi, inovasyon kapasitemizi, tasarım kabiliyetimizi geliştireceksek, bunu kadınlarımızla yapacağız. Biz kadınlarımızın hem toplumsal rollerine, hem ekonomik rollerine inanıyoruz. Kadınlarımızın heyecanına, azmine ihtiyacımız var. Onların azimlerini bu projeyle bir kez daha gördük. Bakın bir yıl süren projenin, yaklaşık 3 ayı eğitim süreciyle geçti ve bu süreçte kursiyerlerimiz hiçbir fire vermeden eğitimlerini tamamladı. Tüm kursiyerlerimizi yürekten alkışlıyorum" dedi.

"Kursiyerleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik"

Hem pratik eğitimlerle hem de sahadaki ziyaretlerle kursiyerleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiklerini belirten Kütükcü, "Proje kapsamında kursiyerlerimize sadece teorik dersler vermekle kalmadık. Hem pratik eğitimlerle hem de sahadaki ziyaretlerle kursiyerlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Kursiyerlerimiz, proje kapsamında, odamız öncülüğünde İstanbul Moda Akademisini ziyaret ederek, burada modacıların nasıl yetiştiğini yerinde görme imkanını buldular. Tasarımcıların çalışma ortamlarının görülmesi, tekstil sektöründeki iş hareketliliğinin yerinde incelenmesi için de İstanbul'da ve Eskişehir'de bazı firmalara geziler düzenleyerek, sektörün işleyişi yerinde incelendi. Kursiyerlerimizin eğitim ziyaretleri sadece yurt içiyle kalmadı. En başarılı 6 kursiyerimizi İtalya gezisi ile ödüllendirdik. Kursiyerlerimiz İtalya'da düzenlenen moda fuarını ve İtalya'nın en prestijli moda okullarını ziyaret ederek, sektördeki son gelişmeleri yerinde görme imkanı buldular. Yani gerçekten yoğun bir eğitim sürecini başarıyla tamamladılar" ifadelerini kullandı.

Kütükcü ayrıca 4 ayrı sertifika verdiklerini kaydederek, "60 kursiyerimiz, aldıkları eğitimlerle kendilerini nitelikleri artmış, iş hayatının içerisinde aktif olarak yer alabilecek bir noktaya taşımayı başardılar ve birazdan sertifikalarını alacaklar. Sertifikalarını diyorum, çünkü bugün kursiyerlerimize Kurs Bitirme Sertifikası, MEB Kadın Giysisi Ve Kalıp Tasarım Sertifikası, İMA Moda Ve Tasarım Sertifikası, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası olmak üzere 4 ayrı sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla, isteyen kursiyerlerimiz kendi işini de kurabilecek tabii. Allah emeğinizi yağlı etsin. Tabii bu kurslara emek veren bir de eğitimcilerimiz var. Ben buradan eğitimcilerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, proje ortağımız KOTİAD'a ve projeye emek veren Sanayi Odamızın değerli personeline teşekkür ederim" diye konuştu.

Konya Tekstil Konfeksiyon Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KOTİAD) Başkanı Kemal İnal da, ülke olarak üretmek zorunda olduğumuzu belirterek, sanayi olarak elamanlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir ise, KOSGEB olarak bu projeyi desteklediklerini ifade ederek, "Verilen sertifikalardan biri KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası. Bu sertifikayla KOSGEB'in destekleri arasında bulunan yeni girişimci desteğine başvuru yapma hakkı kazanmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Cengiz Orta ise, çeşitli kurumlarda, vatandaşları her alanda yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve diğer yetkililer tarafından kursiyerlere sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

(İHA-FM-Y)



04.08.2017 09:31:41 TSI

NNNN

