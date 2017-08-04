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Milli Eğitim Müdürü kursiyerleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslara Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ziyarette bulundu.

İnönü Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan yaz dönemi kurslarımıza İnönü ilçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve Şube Müdürü Abdurrahman Bucak ziyarette bulundu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cihan Taktekin açılan kurslar ve eğitim alan 30 kursiyer ile çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kursiyerler ile sohbet ederek bu kurslarda yapılan yazlık elbise modelleri, el sanatları kursunda yazlık çantalar ve takı tasarımları, kanaviçe kursunda yapılan şemalarını incelediler.

(İHA-AS-Y)



04.08.2017 09:53:04 TSI

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