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AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya Gümrük Müdürlüğü kurulumu için arsa tahsisini görüştü



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya, Gümrük Müdürlüğü çalışmalarıyla ilgili Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Avkapan ile görüştü.

Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen toplantıya Çetinkaya ile birlikte Organize Sanayi Bölge Müdürü Mahmut Gevrek de eşlik etti.

8 bin metrekarelik alanın Gümrük Müdürlüğü için tahsisinin yapılacağını ifade eden Milletvekili Çetinkaya, iş adamlarının Kırşehir'in gelişimi noktasında daima katkı sunduklarını söyledi.

Kurulacak Gümrük Müdürlüğü ile Kırşehir sanayisinin ivme kazanacağını anlatan Milletvekili Salih Çetinkaya, "Kırşehir, iktidarımız döneminde kalkındı. Kalkınmaya da devam edecek. Gümrük Müdürlüğünün kurulmasında Milletvekilimiz Mikail Arslan ve benim büyük emeğim var.

Sanayiciler olarak güzel ve özel bir yeri bu müdürlüğe tahsis ederek bizim önümüzü açıyorsunuz. Bakanlıkla gerekli görüşme ve tahsis işlemlerini yaparak, biran önce müdürlüğün açılmasını sağlayacağız. Sanayimiz daha da gelişecek. Bizler Kırşehir için varız. Çalışmaya da azimle devam edeceğiz. Yeni İstihdam kapıları açarak şehrimizi kalkındıracağız."dedi.

8 Bin metrekarelik alanın tahsisi ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Avkapan ise toplantı da tahsis edilen arazi hakkında teknik bilgiler verdi.

(EÖ-SK)



04.08.2017 09:53:05 TSI

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