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Saraykent mesire alanı projesi başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Saraykent Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından ilçeye yaptırılan mesire alanı projesi yapım işine başlanıldı.

Saraykent halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu ve hasretle beklediği mesire alanı için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirten Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yüklenici firmaya iş yeri tesliminin yapılarak mesire alanı yapım işine resmen başlanıldığını söyledi.

İlçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmeleri amacıyla başlatılan proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Öçal,"Mesire alanı projesi kapsamında giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve restorana bağlı açık teras alanı bulunuyor. Ayrıca 7000 metrekare taş kaplama yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi Saraykent halkının hizmetine sunulacaktır" dedi.

(BMG-UY-Y-)



04.08.2017 10:03:24 TSI

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