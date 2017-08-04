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Yozgat'ta 62 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18'inci Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında 62 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 62 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Program öncesinde, Edirne'den gelen Anadolu Folklor Vakfı Topluluğu gösteri sundu. Düzenlenen sünnet şölenine katılan çocuklar, keyifli anlar yaşarken 62 çocuğun hafta içerisinde sünnet olacağı öğrenildi. Sünnet şöleninin ardından çocuklar Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra şölene katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.

(BMG-UY-Y-)



04.08.2017 10:04:57 TSI

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