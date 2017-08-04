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Bayırköy'de çevre temizliği çalışmaları devam ediyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:05
Bayırköy'de çevre temizliği çalışmaları devam ediyor
Bayırköy'de çevre temizliği çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından belde de çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, " Beldemizde çevre temizliği çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Beldemizde faaliyet gösteren bir fabrikanın lojmanlarındaki park ve bahçelerde büyüyen otlar ekiplerimiz tarafından temizlenerek, burada yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın daha rahat bir ortamda yaşamaları ve oyun oynamalarını sağlıyor. Belediye ekiplerimizden aldığım bilgiler doğrultusunda çalışmalar kısa süre içinde bitecek" dedi.
(DA-AS-Y)

04.08.2017 10:07:35 TSI
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