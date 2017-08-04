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Kaş problemi psikolojiyi bozuyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:06
Kaş problemi psikolojiyi bozuyor
Kaş problemi psikolojiyi bozuyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kaşların yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında, jest ve mimikler de büyük rol oynadığını belirten Dr. Emrah Çinik, kaş probleminin kişinin psikolojisini olumsuz etkilediğini söyledi.
Dr. Emrah Çinik, "Kaşlar son derece dikkat çekicidir ve karakteristik yüz ifadesinin oluşmasında estetik kaşların rolü büyüktür. Dökülen veya seyrelen kaşların yerine yenisini çıkartmada kullanılan çeşitli kozmetikler ya da ilaçların faydası yoktur. Tek somut ve gerçek sonuç ancak kaş ekimi ile mümkündür" dedi.
Kaza, travma, yanıklar, bazı dermatolojik sebepler ve kaşa şekil vermek için çok sık kaş alımı gibi sebeplerden dolayı kaşların kısmen veya tamamen kaybedilebildiğini belirten Dr. Çinik, "Kaş ekimi teknik olarak saç ekiminde olduğu gibi kişinin ense bölgesinden alınan saç köklerinin , kaş açıklığı olan alana yerleştirilmesi işlemidir. Uygulama bir saat sürer ve işlemden 1 gün sonra banyo yapılabilir. Ekilen kaşların uzaması kişiye göre değişmekle beraber iki- altı ay kadar sürer" diye konuştu.
Yeni ekilen kaşların, ilk bir yıl içinde kişinin kendi kaşlarına oranla daha hızlı uzadığını kaydeden Çinik, "Bir yılın sonunda yeni ekilen kaşlar, ekildikleri bölgenin uzama hızına adapte olurlar. Kaş ekiminde kullanılacak teknik kişiden kişiye değir. Genelde aynı teknik kullanılır fakat kişinin kaş kaybının derecesi ve dökülme nedenleri kullanılacak teknik konusunda önem arz eder" ifadelerini kullandı.
Uygulama esnasında ağrı hissediliyor mu?
Uygulama esnasında ağrının hissedilmediğini ifade eden Dr. Çinik, "İşlemden önce lokal anestezi yapılacak olan alana soğuk sprey yada pomat uygulanarak acı hissiyatı ortadan kaldırılır. Kaşlara yaptırılan dövmeler bile daha fazla acıya neden olmaktadır. Kaş ekiminde doğal görünüm sağlanabileceği konusunda kişinin nasıl bir kaş istediği çok önemlidir. Ekilecek kaşın kalınlığı, inceliği, açısı, kişinin daha önceki kaşına ve saç yapısına uygun olmalı. İstenen kaş şekli ve kalınlığı belirlenir ve önce kalemle çizilerek planlanır, ardından işleme başlanır" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

04.08.2017 10:08:07 TSI
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