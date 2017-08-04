Başkan Yaman'a ziyaretler devam ediyor
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaretler devam ediyor.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, " makamımda yapılan ziyaretler devam ediyor. Konuklarımın hepsi sağ olsun bizleri sevip, sayıp geliyorlar. Bizleri makamımızda ziyaret eden Bilecik Kültür Turizm İl Müdürümüz Mehmet Kocabıçak ve İstanbul Bilecikliler Dernek Başkanımız Oktay Tepe ziyaret ettiler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(DA-AS-Y)
04.08.2017 10:08:32 TSI
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