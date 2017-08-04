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Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:07
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay;
- "Şeker sektöründeki denetimsizlik çiftçileri olumsuz etkileyecek"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, nişasta bazlı şeker fabrikalarının şeker pancarı üretimi yapan yaklaşık 200 bin çiftçiyi sıkıntıya düşürdüğünü bu nedenle sektörde denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Şeker pancarında kazancın artmasıyla son yıllarda çiftçi için daha önemli bir ürün haline geldiğini belirten Başkan Hüseyin Akay, nişasta bazlı şeker fabrikalarının yaygınlaşması nedeniyle şeker pancarı çiftçisinin pazarını kaybettiğini dile getirdi. Bundan dolayı sektörde denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Başkan Akay, "Nişasta bazlı şeker fabrikalarının üretimlerinde kullandıkları mısırı yurt içinden karşılama zorunlulukları bulunmamaktadır. Şeker Kurulu'nun görevini yapamaması nedeniyle sektörde sağlıklı denetim ve kota tahsisi yapılmadığından dolayı 2017-2018 şeker pancarı kampanya döneminde üretim yapan firmalar bir önceki yılki kotaları dikkate alarak çiftçilerle üretim sözleşme yapmıştır. AB'nin bu yıl kaldıracağı kota uygulamasına kadar sektördeki sorunlara acil çözüm üretilmelidir. Sorunların çözülmemesi halinde pancardan şeker üretimi azalacaktır" dedi.

Nişasta bazlı şekerin hammaddesi olan mısırın neredeyse her ay üretildiğini, ancak şeker pancarı üretiminin yılda en fazla 5 ay yapıldığını hatırlatan Başkan Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pancardan şeker üreten fabrikaların 7 tane şirketi var. Bunlardan en büyüğü 25 fabrikası bulunan Devletin kuruluşu Türk Şeker ve 3 tane kooperatif kuruluşu pancar şekeri üreticileri olarak kendi kotaları çerçevesinde faaliyet gösteriyorlar. Şekere en son zam 5 Temmuz 2015'te gelmişti. İki yıl zam yapılmamasına rağmen şeker fabrikaları bu yıl başta Türk Şeker olmak üzere ya uzun vadeli satış politikası uygulamak zorunda ya da iskontolu satış yapmak mecburiyetinde kalıyor. Bu da sektörde ciddi bir sorundur. Bu da şeker fabrikalarının elindeki şekerlerin satılmaması sonucunu ortaya çıkarıyor.

Şeker fabrikaları ellerindeki şekeri satamaz da, bu yılki üretimleri depolarda kalmaya devam ederse, o zaman 2018'de pancar çiftçisi büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak. 2018'de depoları dolu olan şeker fabrikaları üretimlerini kısıtlamaya başlayacak. Bu da pancar üretiminin de kısıtlanması anlamına geliyor ki, en tehlikeli durum budur. Pancar çiftçisi bu durumda yok oluşa doğru gidecek demektir.. Onun için siyasetçilerimizden bu konuda adım atmalarını bekliyoruz. Geleceği kurtarmak adına bir an önce kilitlenmiş bu sorunun çözülmesi lazım. Bu sorun Türkiye genelinde yaklaşık 200 bine yakın çiftçi ailesini olumsuz etkileyecektir."
(SK)

04.08.2017 10:08:44 TSI
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