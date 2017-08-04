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Konya Şeker'den patates üreticisine 5 milyon 200 bin lira avans

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:14
Konya Şeker'den patates üreticisine 5 milyon 200 bin lira avans
Konya Şeker'den patates üreticisine 5 milyon 200 bin lira avans

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Şeker, patates üreticisine bu dönem ayni avans olarak 5 milyon 200 bin lira ödeme yaptı.
Üreticiyi hiçbir zaman kaderine terk etmeyen, avans ödemelerini istikrarlı bir şekilde gerçekleştiren Konya Şeker, tarımsal girdi bedeli olarak üreticiye 2017-2018 kampanya döneminde şu ana kadar 202 Milyon 807 bin lira ayni ve nakdi avans ödemesi yaptı. Geçen yıl toplamda 1 milyar 650 milyon lira bölge çiftçisine ödeme yapan Konya Şeker'in bu yıl yapacağı ödemenin 2 milyar lirayı geçmesi bekleniyor. Pancardan patatese, elmadan üzüme, buğdaydan arpaya, susamdan ayçiçeğine, mısırdan kanolaya, canlı besi hayvanından süte kadar toplam 12 kalemde çiftçiden alım yapan Konya Şeker, üretimin ve üreticinin güvencesi olmaya devam ediyor. Pancar üreticisine yapmış olduğu ödeme daha bir haftayı bulmamışken şimdi de patates üreticisine avans ödemesi yapacak. Patates avansı 04 Ağustos 2017 Cuma günü (bugün) çiftçilerin hesabına yatacak. Böylece bu kampanya döneminde sözleşmeli tarım yaptırdığı çiftçilere yapılan ödeme 203 milyon 539 bin lira olacak.
Konya Şeker bu ödemelerle patates üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Yaptığı yatırımlarla patatesin de sanayi ürünü olarak ekiminin yaygınlaşmasını ve ekonomik değerinin artmasını sağlayan Konya Şeker, patates üreticisine bu dönem bugün yatan avansla birlikte şu ana kadar ayni ve nakdi toplam 5 milyon 932 bin lira ödeme yapmış olacak.
(AH-Y)

04.08.2017 10:16:16 TSI
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