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Kepez'e 67 bin dosya kapasiteli arşiv

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:17
Kepez'e 67 bin dosya kapasiteli arşiv
Kepez'e 67 bin dosya kapasiteli arşiv

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesinin yapımı tamamlanan 67 bin dosya kapasiteli imar arşivi binası hizmete girdi.
Kepez Belediyesi, ihtiyacı karşılayamaz hale gelen imar arşivi için hizmet binasının yanındaki personel otoparkının eksi kotunda modern ve büyük bir arşiv binası inşa etti. 735 metrekare alana kurulan ve 67 bin dosya kapasiteli yeni imar arşivinin yapımı da tamamlandı.

İmar arşivi binası hizmete girdi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hizmete giren yeni imar arşivinde incelemelerde bulundu. Tütüncü, Başkan Yardımcısı Mustafa Sağdur ve yüklenici firmanın yetkililerinden arşivle ilgili bilgi aldı.
Yeni imar arşivinin Kepez'e ve inşaat sektörüne hayırlı olmasını dileyen Tütüncü, yeterli gelmeyen imar arşivin yerine, vatandaşın imarlı ilgili evraklarına hızlı, rahat ve konforlu şekilde ulaşabilecekleri modern bir arşiv alanı oluşturduklarını belirtti.

30 yıllık arşiv ihtiyacını karşılayacak
Arşiv binasının üstünün otopark alanı olarak kullanılacağını aktaran Tütüncü, "30 yılın arşiv ihtiyacına cevap verecek olan bir imar arşivi alanı oluşturduk. Belediye olarak en önemli önceliğimiz yapmış olduğumuz hizmetlerin her birisinin kurumsallaşmasıdır. İdari alandaki eksiklerimize köklü çözümler üretiyoruz. İmar arşivi çalışmamız da böyle bir anlayışın yansımasıdır. Yapı sektörüne, yeni, nitelikli arşiv binamız hayırlı uğurlu olsun."
Başkan Hakan Tütüncü, yenileme çalışmalarının devam ettiği halkla ilişkiler bölümünde de incelemelerde bulundu.

25 bin klasör yerleştirildi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yeni arşiv binasındaki raylı kompak volanlı arşiv dolaplarında dosyalarını uzun yıllar muhafaza edebilecek. 67 bin dosya kapasitesi bulunan yeni arşivdeki dolaplara 25 bin klasör yerleştirildi. Arşivin, yaklaşık 40 bin klasör daha kapasitesi var. Ayrıca arşivin sayısallaştırılması için personelin rahatlıkla çalışabileceği bir proje ve evrak tarama odası da oluşturuldu.
Zemini epoksi kaplama olan arşivde havalandırma, ısıtma, soğutma ile yangın söndürme sistemi de kuruldu.
(SÇ-SÇ-Y)

04.08.2017 10:19:17 TSI
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