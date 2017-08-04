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Anne ve kızı aynı atölyede aynı sanatı öğreniyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarının (GASMEK) yaz okulları kapsamında açtığı kurs merkezlerine annelerin kızları ile birlikte gelmesi kursların önemini ortaya çıkarıyor.

Emek Kurs Merkezi'nde dekoratif ahşap süsleme branşında kızı ile birlikte gelen Vesile Özkan, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatilini kız ile birlikte değerlendirmek istediğini söyledi. Bu açıdan kızı Melike Özkan'ın gittiği dekoratif ahşap süsleme kursuna geldiğini ifade eden Özkan, "Aslında bunu bir hobi olarak görüyorum. Kızımın yaptığı dekoratif ahşabı ben de denemek istedim. Bu açıdan bu kurs tercih ettim" dedi.

Toplam 20 kursiyerin katıldığı dekoratif ahşap süsleme kursunda aileler, el becerilerini, kişisel gelişimlerini, zihinsel ve algısal gelişimlerine destek oluyor. Sanatsal faaliyetlerde buluşturmayı sağlayan kurs, aynı zamanda bireyler açısından çocuklarını daha iyi tanıyarak, onların yeteneklerini, keşfedip bu yönde eğitim almalarına yardımcı olmak, stresten uzak eğlenceli vakit geçirilmesini sağlıyor.

(AKG-SD-Y)



04.08.2017 10:20:08 TSI

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