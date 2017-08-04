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Kamu- Sen'den Toplu Sözleşme değerlendirmesi



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Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Türkiye Kamu-Sen Kilis İl Temsilcisi Osman Boybeyi, kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme taşıyacağı mali ve özlük haklarına ilişkin taleplerini belirlediklerini söyledi.

İl Temsilcisi Osman Boybeyi, Türkiye Kamu-Sen olarak hükumetle yapılacak toplu pazarlık masasına oturduklarını ifade ederek, "2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, yüzde 10+yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve yüzde 8+yüzde 8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talep ediyoruz. Mali haklara ilişkin olarak gündeme getireceğimiz artış tekliflerimiz, 2018 yılının bütününde en düşük dereceli memur maaşı için 738,36 TL, ortalama memur maaşı için ise 920,35 TL zam anlamına geliyor. 2019 yılı için de en düşük memur maaşına 779,78 TL, ortalama memur maaşına ise 965,24 TL zam istiyoruz. Geçtiğimiz dönemde imza altına alınmasına rağmen halen uygulanmayan toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını vergi dilimindeki adaletsizliğin giderilerek kamu görevlileri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini istiyoruz. 4/B'li sözleşmeli ve 4/C'li geçici personel ile vekil gibi adlar altında güvencesiz çalışmaya son verilerek bu kapsamdaki kamu personelinin kadroya geçirilmesini taşeronlaşmaya son verilmesini; memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile özel hizmet tazminatı, ek ödeme, ek ders, döner sermaye, fazla çalışma ücreti, ikramiye, sosyal denge tazminatı gibi diğer ödemelerin de emekli keseneğine dahil edilmesini istiyoruz. Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım miktarlarının artırılmasını ek gösterge ve özel hizmet tazminatı adaletsizliğinin giderilmesini ek ders, fazla mesai, nöbet ve harcırah gibi ödemelerin düzenlenerek günün şartlarına göre yükseltilmesini istiyoruz" dedi. Yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesini, Ramazan ve Kurban bayramlarında kamu görevlileri ve emeklilerine bayram ikramiyesi verilmesini belirten Boybeyi, "Mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi gibi birçok konu, bu yılki toplu sözleşme görüşmelerinde olmazsa olmazımız olacaktır. Türkiye Kamu-Sen olarak ayrıca maaşlardaki reel erimenin önlenmesi ve dönem içinde ortaya çıkan zararların karşılanması amacıyla dönem içinde enflasyon farkı oluşması halinde ortaya çıkan enflasyon farkının 1 puan artırımlı ödenmesini talep ediyoruz. Yetkili sendika Memur Sen Konfederasyonunun kendi üyelerine 202, diğer sendika üyelerine ise 102 TL sendika ödentisi ve memurlar arasında ayrımcılık yapan uygunsuz talebini kınıyor, bu konuda ki değerlendirmeyi sendikalı kamu çalışanlarına bırakıyoruz. Türkiye Kamu Sen olarak gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerinin kamu görevlileri ve emeklilere hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

(MAD-SD-Y)



04.08.2017 10:24:33 TSI

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