Sepaş Enerji, en büyük 500 şirket arasında 85'inci oldu
KOCAELİ (İHA) - Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 1.6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında 85'inci sırada yer aldı.
Sepaş Enerji, bu yıl Capital Dergisi tarafından 19.'su gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında 85. sıraya yükseldi. Sepaş Enerji, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi"nin sıralandığı listeye, 2016 yılındaki 2 trilyon 431 milyon 46 bin TL'lik cirosuyla girmeyi başardı.
Geçen yıl yayınlanan listeye göre sıralamada bir basamak yükselen Sepaş Enerji, cirosunu da yüzde 11 oranında arttırdı. Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Akkök Holding ve Avrupa'nın 10 büyük enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group tarafından kurulan enerji perakende sektörünün önemli oyuncularından Sepaş Enerji, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetiyle Türkiye'nin dört bir yanında 1.6 milyon elektrik kullanıcısına elektrik perakende satış hizmeti vermeye devam ediyor.
(GY-Y)
04.08.2017 10:26:32 TSI
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