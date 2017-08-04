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Dubalarda hatalı parkın önüne geçemiyor



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kent merkezinde sürücülerin hatalı park yapmaması için konulan dubalarda işe yaramadı.

Eskişehir'de dar sokaklara hatalı park yapılmaması için konulan dubalar sürücülere engel olmadı. Çınar Sokak üzerinde bulunan otoparklar nedeniyle hareketli trafik yaşanması nedeniyle belediye ekipleri tarafından dubalar ve delinatör koyuldu. Araç sürücüleri park yasağına uymayıp araçlarını gelişi güzel park yapmaya devam ediyor. Otoparka giriş ve çıkışı yapmak isteyen diğer araçlar sürücüleri ise durumdan mağdur oluyor. Sokak üzerine bırakılan araçlar özellikle günün yoğun trafik saatlerinde araçların uzun kuyruklar oluşturmasına neden oluyor. Mağdur sürücülerin yetkililerden duruma kalıcı çözüm üretmelerini bekliyor.

(ÇAĞ-AS-Y)



04.08.2017 10:28:28 TSI

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