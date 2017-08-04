Hakkarili sporcular kütüphaneye üye oldu
(Fotoğraflı)
Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de yaz spor okullarına devam eden sporcular, İl Halk Kütüphanesine üye oldular.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, gelen sporculara okuma alışkanlığı üzerine kısa bilgi vererek, kitap okumanın faydalarını anlattı. Öğrencilere hangi mesleği seçeceklerini sorun Müdür Polat; doktor, mühendis, avukat, polis, öğretmen, hentbolcu ve futbolcu cevabı aldı. Bunun üzerine Polat, hangi meslek olursa olsun en iyisi olmak için kitap okuma alışkanlığı olması gerektiğini söyledi.
Kütüphane üyeliklerini gerçekleştirilen sporcular, kitaplarını alarak hocaları Ayhan Özatak eşliğinde kütüphaneden ayrıldılar.
(FT-MSA-Y)
04.08.2017 10:28:32 TSI
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