YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkarili sporcular kütüphaneye üye oldu

Hakkarili sporcular kütüphaneye üye oldu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de yaz spor okullarına devam eden sporcular, İl Halk Kütüphanesine üye oldular.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, gelen sporculara okuma alışkanlığı üzerine kısa bilgi vererek, kitap okumanın faydalarını anlattı. Öğrencilere hangi mesleği seçeceklerini sorun Müdür Polat; doktor, mühendis, avukat, polis, öğretmen, hentbolcu ve futbolcu cevabı aldı. Bunun üzerine Polat, hangi meslek olursa olsun en iyisi olmak için kitap okuma alışkanlığı olması gerektiğini söyledi.

Kütüphane üyeliklerini gerçekleştirilen sporcular, kitaplarını alarak hocaları Ayhan Özatak eşliğinde kütüphaneden ayrıldılar.

(FT-MSA-Y)



04.08.2017 10:28:32 TSI

NNNN

