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Hakkarili çiftçiler sulama havuzunda serinliyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:27
Hakkarili çiftçiler sulama havuzunda serinliyor
Hakkarili çiftçiler sulama havuzunda serinliyor

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Üzümcü köyünde çiftçiler, artan sıcaklardan dolayı sulama havuzuna akın etti.
Sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini sürdürürken, vatandaşlar kendilerince sıcaklardan korunmak için farklı yollara başvuruyor. Hakkari'ye 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyüne bağlı Derav Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar, serinlemek için İl Özel İdaresi tarafından tarım arazilerinin sulanması için yaptırılan havuza akın etti. Köy sakinlerinden Hayrettin Çiftçi, havuzun üç yıl önce İl Özel İdaresi tarafından ihale yoluyla yapıldığını ve havuzun beş köyün sulama suyu ihtiyacını karşıladığını söyledi. Çiftçi, "Köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Hava sıcaklığı her geçen gün artıyor. Bizde boş vakitlerimizde buraya gelerek serinliyoruz. Havuzumuz üç yıl önce İl Özel İdaresi tarafından sulama suyu için yaptırıldı. Fakat havuzun arka tarafında bulunan tepelik alanda sürekli heyelan meydana geliyor. Heyelanla birlikte havuzumuza toprak ve taşlar giriyor. Bu da havuzda bulunan boruların tıkanmasına neden oluyor. Halkımız yıllardır bu havuzdan yararlanıyor. Şu an ise havuzumuz tehlike altındadır. Yetkililerden havuzun arka tarafında bir perde duvar örmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Arkadaşlarıyla yüzmeye gelen Suat Er isimli çocuk ise, iş makineleri yüzünden Zap Suyu'nun çamurlu aktığını, bu nedenle arkadaşlarıyla her gün havuza gelerek serinlediğini kaydetti.
(MK-MSA-Y)

04.08.2017 10:29:39 TSI
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