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Gönül elçileri ADÜ'de buluştu

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:30
Gönül elçileri ADÜ'de buluştu
Gönül elçileri ADÜ'de buluştu

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Türkçe Yaz Okuluna bu yıl Türkiye çapında 22 ildeki 23 üniversite ev sahipliği yaparken, Adnan Menderes Üniversitesinde 13 ülkeden 20 öğrenci ile bu programda yer alıyor.
Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'de bu yıl sekizincisini düzenlediği "Türkçe Yaz Okulu", 57 ülkeden 700 gönül elçisinin katılımıyla, başladı.
Türkçe Yaz Okulu programları, yurt dışındaki merkezleri ile faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde ve yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören misafirlerin katılımıyla gerçekleşiyor.
Üç hafta boyunca ADÜ Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ADÜ-TÖMER) hem Türkçe dersleri alıp hem de Aydın başta olmak üzere, civardaki tarihi ve turistik alanları gezerek Türk kültürünü yerinde öğrenecek olan öğrenciler, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti. Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca, TÖMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gülnur Aydın, Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Tayfun Kalkan, Uzm. Yrd. Abdullah Mesut Doğan, Okt. Ersin Akbulut, Okt. Hamza Özkan ve Okt. Gökhan Türk katıldı.
Rektör Prof. Dr. Bircan, uluslararası misafirlerle tek tek tanışarak kendilerini ADÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Türkiye'nin kültür diplomasisi görevini üstlenen Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Bircan, "Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya ve gönül elçilerini ağırlamaya her zaman hazırız" dedi. Bircan, misafirlerimizin her birini Üniversitemizde lisans veya lisansüstü öğrencisi olarak da görmeyi arzu ettiklerini söyleyerek yaz okulu etkinlikleriyle ilgili bilgi aldı. Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Külliye'de dev kapanış töreni
14 Ağustos itibarıyla üniversiteden ayrılacak olan misafir öğrenciler, Erzurum, Rize, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, İstanbul, Afyon, Isparta, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Bolu, Ankara, Giresun, Samsun, Karaman, Konya, İzmir ve Nevşehir'de Türkçe yaz okuluna katılan diğer gruplarla birlikte 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek dev kapanış programında dünyaya "Yunus Emre diliyle" barış, dostluk ve sevgi mesajları gönderecek. Ardından, İstanbul'da yapılacak kültür gezisiyle Türkiye'ye veda edilecek.
(OD-MB-Y)

04.08.2017 10:32:01 TSI
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