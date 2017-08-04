YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatvan'da altyapı çalışması

Tatvan'da altyapı çalışması

- Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy:

- "Eski altyapı artık Tatvan'ın ihtiyaçlarına cevap vermiyor"



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde başlayan ve 22 mahalleyi kapsayan alt ve üstyapı çalışmalarının startı verildi.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Başkanımız Fettah Bey, ekibiyle birlikte birçok belediyenin yanaşmadığı, sorumluluk almadığı ve risk almadığı kanalizasyon, altyapı ve içme suyu hizmetlerine yönelmiş vaziyette, kendisini kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu yatırımlar görünmez, ama çok büyük ve önemli yatırımlar. Tatvan Belediyesi, 1936 yılında kurulmuş ama birçok altyapı hizmeti bugüne kadar göz ardı edilmiş ya da yeteri kadar yapılamamış veya yeteri kadar önem verilmemiş. Ben reis beyi tebrik ediyorum, hakikaten aldığı sorumluluk çok büyük, dolayısıyla insanlara verilen hizmet açısından da büyük ve 100 yıla hitap edecek bir hizmet bu, teşekkür ederim" dedi.

Alt ve üstyapının 2 yıl içinde tamamlanacağını kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, "Yaklaşık 30-40 yıldır devam eden Tatvan'ın altyapı sorunlarıyla ilgili çözüm noktasında temel atma töreni gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 40 yıl önce nüfus 10 veya 20 bin iken yapılan bir altyapıydı, bugün nüfusumuz 100 bine vardı. Eski altyapı artık Tatvan'ın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Dolayısıyla nüfus çoğunluğundan dolayı da artık kaldırmıyordu. Geçen yıl ihalesini yapmış olduğumuz altyapı işimizin bu gün temeli atılacak ve inşallah 2 yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Altyapı çalışması içerisinde 210 kilometre kanalizasyon yapımı ve 220 kilometre içme suyu hattının değişimi ve diğer çalışmalar yer alıyor. İnşallah bu altyapıyı tamamladıktan sonra mahalle yollarının yapımı olacak. Bu çalışma Cumhuriyet Mahallesi'nde başladı, ardından sırasıyla Kale, Karşıyaka, Esentepe ve Fatih mahallelerinde sıralamasıyla devam edecek ve ardından şehir merkezine doğru çalışma yürütülecek. Mahallelerde altyapı çalışması yapılırken, vatandaşların mağdur olmaması için aynı anda üstyapı çalışması da yapılacak. Yani altyapı çalışması biten caddenin, yol ve kaldırım çalışması da başlayacak ve kısa sürede tamamlanacak. Aynı zamanda, karayolları tarafından çarşı merkezinden geçen Cumhuriyet Caddesi'nin asfalt yapım ihalesi yapıldığı için biz onlardan önce bu yıl içinde Cumhuriyet Caddesi'nde de altyapı çalışması başlatıp bitirmeyi planlıyoruz. Biz altyapısını bitireceğiz, onlar da ilçe girişindeki Tatvan-Bitlis-Ahlat yol ayrımından Tatvan-Van karayolunun Kuskunkıran tüneline kadar üst yapıyı yapacaklar. Allah nasip ederse bugün başladık ve iki yıl içerisinde Tatvan'ın alt ve üstyapısını bitirip güzel bir şekilde söz verdiğimiz hizmetleri gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve devam eden en büyük altyapı yatırımının Tatvan'da gerçekleştiğini ifade eden yüklenici firma yetkilisi Uğur Mit ise, Tatvan'ın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu anlamında altyapı konusunda Türkiye'nin örnek kentlerinden biri olacağını ve bu denli gelişmiş bir yatırımın ilçe sıfatında hiçbir yerde gerçekleştirilmediğini söyledi.

Yapılan açıklamaların ardından başkan yardımcıları Abdulbaki Menteş ile Halis Başaran, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla kurbanlıklar kesilerek altyapı çalışmalarına başlandı.

(HO-MSA-Y)



04.08.2017 10:34:40 TSI

NNNN

