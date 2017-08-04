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TKDK'dan kadın yatırımcıya kovan desteği

- TKDK'ya başvuran kadın girişimciye 480 kovan ve bal üretme ekipmanı verildi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğüne başvuran kadın yatırımcıya 480 kovan, arıcı barakası, güneş enerjisi ve bal üretme ekipmanı verildi.

Merkeze bağlı Derecik köyünde ikamet eden ve ailesi arıcılık yapan Sevgül Bozkurt, proje hazırlayarak TKDK İl Koordinatörlüğüne başvurdu. IPARD-II birinci çağrısında değerlendirilen 93 bin TL'lik projenin 60 bin 500 TL'lik kısmı hibe olan 'Sevgül Bozkurt Arıcılık Projesi' kapsamında 480 kovan, 10 bin adet çakılmış çıta, bir adet arıcı barakası, 300 vatlık yenilenebilir güneş enerjisi ve bal üretme ekipmanları verildi. Malzeme tesliminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aydın Bağlan, 2013 yılında TKDK'ya sunulan projeler kapsamında 21 arıcıya malzeme ve ekipman dağıtıldığını söyledi. Şu anda kadın yatırımcıya malzeme ve ekipman dağıtıldığını ifade eden Aydın Bağlan, "Öncelik bayanlara verdik. Biz gerçek anlamda arıcılık yapanlara yardım ediyoruz. 21 projeden faydalanan arıcılarımızdan büyük bölümü birliğimiz üyesidir. Biz hiçbir zaman arıcılık yapmayan bir insanı kendi birliğimize üye yapmıyoruz. Gerçek yatırımcılarla biz bu işi yapıyoruz. Proje kapsamında 480 adet kovan dağıtılıyor. Altlı-üstlü takım olarak hesapladığımız 960 adet eder. İçerisinde 10 bin adet çakılmış çıta var. Bir adet arıcı barakası ve 300 vatlık güneş enerjisi var. Bunların yanı sıra taahhüt ettiğimiz makineler var" dedi.

TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise, IPARD-II birinci çağrısında sunulan proje kapsamında malzeme dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Beytullah Uygur, "Bulunduğumuz sahada bayan girişimcimiz tarafından IPARD-II'nin ilk çağrısında sunulan bir proje kapsamında malzeme dağıtımı yapıyoruz. IPARD-II'nin ilk çağrısında koordinatörlüğümüze 116 tane proje geldi. Bunlardan 22 adet projesi desteklenmeye uygun görüldü. 22 projemizden de 7 tanesi arıcılık projesidir" diye konuştu.

Proje faydalanıcısı Sevgül Bozkurt ise, ailesinin arıcılık yaptığını söyledi. Bozkurt, "Kayınpederim arıcılık yapıyor. Ben de arıcılık yapmak istediğimi söyleyip projeye başvurdum ve bayan olduğum için bana öncelik tanındı. Bu sene arıcılık yapmaya başlayacağım. Proje kapsamında bana 480 kovan verildi ve bundan bal bekliyorum. Kadınların bu tür projelere başvurmalarını öneriyorum. Devletimiz kadınlara destek veriyor. Evde boş oturmaktansa bu tür projelere başvurup bizler de geçimimizi sağlayabiliriz" dedi.

(NA-MSA-Y)



04.08.2017 10:39:01 TSI

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