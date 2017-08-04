ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Aksoy'dan Başkan Köşker'e ziyaret

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:39
Vali Aksoy'dan Başkan Köşker'e ziyaret
Vali Aksoy'dan Başkan Köşker'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e iadeyi ziyaret.
Gebze'ye bir dizi ziyaret için gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e iadeyi ziyarette bulundu. Vali Aksoy'u belediyeye gelişinde karşılayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gebze'de devam eden belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra projeler hakkında da Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u bilgilendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e Vali Aksoy çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
(GY-Y)

04.08.2017 10:41:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan inşaat atığı uyarısı
YEREL

ZABITADAN İNŞAAT ATIĞI UYARISI
Portakal Hafız Konağı özüne dönüyor
YEREL

PORTAKAL HAFIZ KONAĞI ÖZÜNE DÖNÜYOR
Doğan, &quot;Fikir ve projeler bizim için önemli&quot;
YEREL

DOĞAN, "FİKİR VE PROJELER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"
Sepaş Enerji, en büyük 500 şirket arasında 85'inci oldu
YEREL

SEPAŞ ENERJİ, EN BÜYÜK 500 ŞİRKET ARASINDA 85'İNCİ OLDU
Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi
YEREL

DARICA KENT KONSEYİ KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLEDİ
Darıca'da sahne Malatyalıların
YEREL

DARICA'DA SAHNE MALATYALILARIN
Gebze'de projeler hızla yükseliyor
YEREL

GEBZE'DE PROJELER HIZLA YÜKSELİYOR
Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN FAY HATTI AÇIKLAMASI
İsmail Baran muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

İSMAİL BARAN MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hayata geçiyor
YEREL

DAĞ ALTI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
65. grup itfaiyecileri eğitimlerini tamamladı
YEREL

65. GRUP İTFAİYECİLERİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasına hazır
YEREL

KAĞITSPORLU KARATECİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIR
Seka 50. Yıl Spor salonu yenilenecek
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLENECEK
Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
YEREL

KAMPÜS İNŞAATINDA İKİ BLOK TAMAMLANDI
Serası hasar gören üreticilere Büyükşehir'den destek
YEREL

SERASI HASAR GÖREN ÜRETİCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK
İzmit Belediyesi Travnik'e park yaptırdı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ TRAVNİK'E PARK YAPTIRDI
Muhtarlar çevre için yarışıyor
YEREL

MUHTARLAR ÇEVRE İÇİN YARIŞIYOR