Vali Aksoy'dan Başkan Köşker'e ziyaret
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e iadeyi ziyaret.
Gebze'ye bir dizi ziyaret için gelen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e iadeyi ziyarette bulundu. Vali Aksoy'u belediyeye gelişinde karşılayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gebze'de devam eden belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra projeler hakkında da Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u bilgilendiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e Vali Aksoy çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
(GY-Y)
04.08.2017 10:41:45 TSI
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