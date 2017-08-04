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Vali Pehlivan, inşaatı devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:39
Vali Pehlivan, inşaatı devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu
Vali Pehlivan, inşaatı devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, inşaatı devam eden eğitim kurumlarında incelemelerde bulundu.
İncelemelerine Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu ve 24 derslikli okul inşaatları ile başlayan Vali Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili ve İnşaat Emlak Şube Müdüründen bilgiler aldı. Vali Pehlivan, incelemeleri sırasında gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firma yetkililerini ve kontrol ekibini uyardı.
Eğitim sezonuna yetiştirilmesi planlanan spor kompleksi ve okul binası inşaatında kaliteden ödün vermeden çalışmaların hızlandırılması, bunun sağlanması için de çalışan sayısının artırılarak zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.
(YY-ÖB-Y)

04.08.2017 10:41:46 TSI
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