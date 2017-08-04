ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli"

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:40
Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli"
Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Toplumsal Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Denetleme Derneği'ni misafir etti.
Dernek Başkanı Sinan Kilit ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde konuşan Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli. Hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayat sürdürebilmek temel bir insan hakkıdır. Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, sahip oldukları engeller değil, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir" dedi.
Engelli vatandaşların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olmak için herkesin üzerinde önemli görevler olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Bu anlamda belediye olarak engellilerimiz için kafa yoruyor, projeler üretmeye çalışıyoruz. Engellilere yönelik kurulan derneklerimiz başta olmak üzere kurumlarımızdan gelen fikirler bizim için çok önemli" diye konuştu.
(GY-Y)

04.08.2017 10:42:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Zabıtadan inşaat atığı uyarısı
YEREL

ZABITADAN İNŞAAT ATIĞI UYARISI
Portakal Hafız Konağı özüne dönüyor
YEREL

PORTAKAL HAFIZ KONAĞI ÖZÜNE DÖNÜYOR
Vali Aksoy'dan Başkan Köşker'e ziyaret
YEREL

VALİ AKSOY'DAN BAŞKAN KÖŞKER'E ZİYARET
Sepaş Enerji, en büyük 500 şirket arasında 85'inci oldu
YEREL

SEPAŞ ENERJİ, EN BÜYÜK 500 ŞİRKET ARASINDA 85'İNCİ OLDU
Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi
YEREL

DARICA KENT KONSEYİ KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLEDİ
Darıca'da sahne Malatyalıların
YEREL

DARICA'DA SAHNE MALATYALILARIN
Gebze'de projeler hızla yükseliyor
YEREL

GEBZE'DE PROJELER HIZLA YÜKSELİYOR
Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ'DEN FAY HATTI AÇIKLAMASI
İsmail Baran muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

İSMAİL BARAN MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hayata geçiyor
YEREL

DAĞ ALTI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
65. grup itfaiyecileri eğitimlerini tamamladı
YEREL

65. GRUP İTFAİYECİLERİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasına hazır
YEREL

KAĞITSPORLU KARATECİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIR
Seka 50. Yıl Spor salonu yenilenecek
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLENECEK
Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
YEREL

KAMPÜS İNŞAATINDA İKİ BLOK TAMAMLANDI
Serası hasar gören üreticilere Büyükşehir'den destek
YEREL

SERASI HASAR GÖREN ÜRETİCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK
İzmit Belediyesi Travnik'e park yaptırdı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ TRAVNİK'E PARK YAPTIRDI
Muhtarlar çevre için yarışıyor
YEREL

MUHTARLAR ÇEVRE İÇİN YARIŞIYOR