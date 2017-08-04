Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli"
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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Toplumsal Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Denetleme Derneği'ni misafir etti.
Dernek Başkanı Sinan Kilit ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde konuşan Doğan, "Fikir ve projeler bizim için önemli. Hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayat sürdürebilmek temel bir insan hakkıdır. Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, sahip oldukları engeller değil, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir" dedi.
Engelli vatandaşların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olmak için herkesin üzerinde önemli görevler olduğunu söyleyen Başkan Doğan, "Bu anlamda belediye olarak engellilerimiz için kafa yoruyor, projeler üretmeye çalışıyoruz. Engellilere yönelik kurulan derneklerimiz başta olmak üzere kurumlarımızdan gelen fikirler bizim için çok önemli" diye konuştu.
(GY-Y)
04.08.2017 10:42:02 TSI
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