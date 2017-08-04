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Feslikan Yaylası yolu bariyerle çevreleniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Feslikan Yaylası yolunu bariyerlerle çevreliyor.

Saklıkent ve Feslikan Yaylası yolunda yaşanan trafik kazalarını en aza indirgemeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, bu güzergahlarda sürücülerin güvenliğini yol kenarlarına döşenen bariyerlerle artırıyor. Geçtiğimiz yıl Saklıkent ve Feslikan Yaylası ile ilçe merkezinde tehlike oluşturan bazı yollarda 3,5 kilometre oto korkuluk bariyer çalışması yapan Konyaaltı Belediyesi, Feslikan Yaylası yolu üzerinde bu projenin ikinci etabına başladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıllarda sürücüler için tehlike oluşturan bazı güzergahların yol kenarlarına çelik bariyer ördüklerini hatırlattı. Böcek, zaman zaman trafik kazası gibi istenmedik olayların meydana geldiği Saklıkent ve Feslikan Yaylası yolu üzerinde 'koruyucu' olarak da bilinen 'oto korkuluk bariyer' döşeme çalışmalarının ikinci etabına başladıklarını kaydetti. Feslikan Yaylası yolu üzerinde 3 bin 700 metre çelik bariyer döşeme çalışması yapacaklarını dile getiren Başkan Böcek, bu çalışmaların 10 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

(SÇ-SÇ-Y)



04.08.2017 10:43:06 TSI

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