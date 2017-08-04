YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi

Başkan Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi.

Başkan Yağcı, İstanbul temasları sırasında ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Silivri Ağır Ceza Reisi Ömer Karagöl'ü makamında ziyaret etti. Çanakkale Biga'dan okul arkadaşları Hüseyin Gümüş ve Ömer Karagöl'ü de makamlarında ziyaret eden Başkan Yağcı, "Ziyarette okul arkadaşımla eski günler yad ettik. Adaletin tesis edilmesinde önemli görevlerde bulunan yargı mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'ı ziyaret eden Başkan Yağcı, "Ahmet Bey ile geçmişten bu yana uzanan dostluğumuz ve muhabbetimiz daha nice uzun yıllar birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam edecektir. Çok değerli dostum Ahmet Bey'e misafirperverliğinden, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-Y)



04.08.2017 10:44:37 TSI

NNNN

