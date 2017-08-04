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Başkan Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:42
Başkan Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi
Başkan Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'la bir araya geldi.
Başkan Yağcı, İstanbul temasları sırasında ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Silivri Ağır Ceza Reisi Ömer Karagöl'ü makamında ziyaret etti. Çanakkale Biga'dan okul arkadaşları Hüseyin Gümüş ve Ömer Karagöl'ü de makamlarında ziyaret eden Başkan Yağcı, "Ziyarette okul arkadaşımla eski günler yad ettik. Adaletin tesis edilmesinde önemli görevlerde bulunan yargı mensuplarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Şafak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak'ı ziyaret eden Başkan Yağcı, "Ahmet Bey ile geçmişten bu yana uzanan dostluğumuz ve muhabbetimiz daha nice uzun yıllar birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam edecektir. Çok değerli dostum Ahmet Bey'e misafirperverliğinden, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(DA-Y)

04.08.2017 10:44:37 TSI
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