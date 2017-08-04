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Nikahı kıyan başkan gelin ve damatla karşılıklı oynadı

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:42
Nikahı kıyan başkan gelin ve damatla karşılıklı oynadı
Nikahı kıyan başkan gelin ve damatla karşılıklı oynadı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda genç bir çiftin isteğini kırmayarak önce nikahlarını kıydı ardından da davul-zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.
Salihli'nin Şehitler Mahallesinde ikamet eden Esra Güzel ve Yiğit Yüzer'in mahalle meydanında yapılan düğünlerinde genç çiftin isteği üzerine nikahı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda kıydı. Belediye Başkanı Kayda genç çiftlerin taleplerini yerine getirerek, önce Esra Güzel ve Yiğit Yüzer çiftinin nikahını kıydı, ardından da genç çiftlerin isteği üzerine davul zurna eşliğinde karşılıklı oynadı. Başkan Kayda, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dilerken, Esra-Yiğit Yüzer çifti de bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.
(BA-SC)

04.08.2017 10:44:47 TSI
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