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Vali pehlivan, YGS-LYS kursların da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Sebahattin Bozo Lisesi'nde devam eden Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kurslarını ziyaret etti. Vali Pehlivan öğrencilerin kurs hakkındaki düşüncelerini sorup taleplerini dinledi, tavsiyelerde bulundu, idareci ve öğretmenlerden bilgiler aldı.

Öğrencilerin yaz tatiline rağmen YGS ve LYS hazırlık kurslarını ihmal etmemelerinin azmin bir göstergesi olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Hepiniz bir hedefe sahip olduğunuz için buradasınız. Yaz tatiline rağmen bu sınıfları doldurmanız ve hedefinize ulaşmak için sarf etmiş olduğunuz bu çaba dolayısıyla hepinizi kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu disiplin ve özveriyle devam ettiğiniz sürece inşallah istediğiniz mesleği yapma hedefinize ulaşacaksınız" dedi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, eğitim öğretimin bir bütün olduğunu da sözlerine ekleyerek bu bütünün diğer bir parçasının sosyal aktiviteler ve kendine zaman ayırmak olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, sınıflardaki incelemelerinin ardından Öğretmenler odasına geçerek İdareci ve Öğretmenler ile bir toplantı gerçekleştirdi, eğitim öğretim hizmetlerinin hayati önemine dikkat çekerek, Öğretmenlerimizin üstlendiği görev ve sorumluluğun çok büyük ve çok kıymetli olduğunu belirterek, bu kursa yaptıkları özverili katkılardan dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.

(YY-ÖB-Y)



04.08.2017 10:45:54 TSI

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