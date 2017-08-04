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Göç mağduru ailelere seminer



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında göç mağduru ailelere seminer verildi.

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen 5. seminerde, Sosyal Hizmet Uzmanı Vedat Yalçın tarafından ailelere bilgiler verildi. Yalçın, "Öncelikle çocuğun ailesinin çok sağlam temelleri atılmış olup; anne, baba, kardeş gibi rolleri iyi bilmesi, benimsemesi ve ona uygun davranması, çocukta bir 'aile' kavramının oluşmasını sağlar. Böylelikle çocuğun ilk toplumsallaştığı grup olan kendi ailesinde bu adım sağlam atılmış olur. Aileden aldığı bu sağlam adımda ruhsal olarak; sevgi, saygı, şefkat, güven duygusu, kendini bir birey olarak görmesi, örnek alınabilecek anne baba örneğinin sunulması, sıcak bir yuva gibi gereksinimleri vardır. Bunların sağlanması ile çocuk kendine güvenli bir kişilik ve sağlıklı kişilik özellikleri geliştirir" dedi.

Yalçın, aile bireylerinden gelen sorulara da cevaplar verdi. Bir saat süren seminerin sonunda ailelere ikramlar yapıldı.

(FT-MSA-Y)



04.08.2017 10:46:21 TSI

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