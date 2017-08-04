Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu
(Fotoğraflı)
Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu kapılarını, geleceğin futbolcuları için açtı.
Çocukların yaz tatilini iyi değerlendirmesi, futbola ilgisi olanların keşfedilmesi için yaz futbol okulu çalışmalarına başladı. Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlar Erzincan Vedat Çimen tesislerinde futbol antrenörü Fatih Ağaç eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurslarda 7-15 yaş arası yaklaşık 100 sporcu çalışıyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "İçinizden Erzincan'ı Türkiye'de ve hatta Türkiye'yi dünyada temsil edecek kabiliyette sporcular çıkabilir ama bunun tek şartı çalışmak ve azimli olmaktır. Başarılı olmak için biraz terleyeceksiniz. İleri yaşlarda sıkıntı çekmemek için bugünden spor yapacaksınız" dedi.
(FG-AA-Y)
04.08.2017 10:49:09 TSI
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