YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu

Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu kapılarını, geleceğin futbolcuları için açtı.

Çocukların yaz tatilini iyi değerlendirmesi, futbola ilgisi olanların keşfedilmesi için yaz futbol okulu çalışmalarına başladı. Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlar Erzincan Vedat Çimen tesislerinde futbol antrenörü Fatih Ağaç eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurslarda 7-15 yaş arası yaklaşık 100 sporcu çalışıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "İçinizden Erzincan'ı Türkiye'de ve hatta Türkiye'yi dünyada temsil edecek kabiliyette sporcular çıkabilir ama bunun tek şartı çalışmak ve azimli olmaktır. Başarılı olmak için biraz terleyeceksiniz. İleri yaşlarda sıkıntı çekmemek için bugünden spor yapacaksınız" dedi.

(FG-AA-Y)



04.08.2017 10:49:09 TSI

NNNN

