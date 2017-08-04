ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:46
Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu
Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu kapılarını, geleceğin futbolcuları için açtı.
Çocukların yaz tatilini iyi değerlendirmesi, futbola ilgisi olanların keşfedilmesi için yaz futbol okulu çalışmalarına başladı. Salı ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlar Erzincan Vedat Çimen tesislerinde futbol antrenörü Fatih Ağaç eşliğinde gerçekleştiriliyor. Kurslarda 7-15 yaş arası yaklaşık 100 sporcu çalışıyor.
Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "İçinizden Erzincan'ı Türkiye'de ve hatta Türkiye'yi dünyada temsil edecek kabiliyette sporcular çıkabilir ama bunun tek şartı çalışmak ve azimli olmaktır. Başarılı olmak için biraz terleyeceksiniz. İleri yaşlarda sıkıntı çekmemek için bugünden spor yapacaksınız" dedi.
(FG-AA-Y)

04.08.2017 10:49:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altın kemerin sahibi oldu
YEREL

ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU
Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi
YEREL

ERZİNCAN'DA İLK KEZ İTALYAN ÇİMİ ALTERNATİF YEM BİTKİSİ TARLA GÜNÜ DÜZENLENDİ
Avrupa'da yarışacak
YEREL

AVRUPA'DA YARIŞACAK
Özel İdare seyyar asfalt plenti kuruyor
YEREL

ÖZEL İDARE SEYYAR ASFALT PLENTİ KURUYOR
Aile Hekimlerine &quot; Bebek Dostu Aile Hekimi ve Hipertansiyon&quot; eğitimi
YEREL

AİLE HEKİMLERİNE " BEBEK DOSTU AİLE HEKİMİ VE HİPERTANSİYON" EĞİTİMİ
Kaplıcalar şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi
YEREL

KAPLICALAR ŞEHRİN EN GÖZDE MEKANLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ
Başsoy: &quot;24 ayar Erzincan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞSOY: "24 AYAR ERZİNCAN İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Otomatik sulama sistemi çalışmaları devam ediyor
YEREL

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR