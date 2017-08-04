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Kepez'den sanayiye 7 milyonluk yol yatırımı

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:48
Kepez'den sanayiye 7 milyonluk yol yatırımı
Kepez'den sanayiye 7 milyonluk yol yatırımı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Varsak Küçük Sanayi Sitesi'nin 2.etabının tüm yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Varsak Sanayi'nin 2. etabındaki yollara, 7 bin ton sıcak asfalt döküyor. Başkan Hakan Tütüncü de sanayi sitesini ziyaret ederek, sona gelinen asfalt çalışmasını inceledi.
Başkan Tütüncü, bölgeye sanayi sitesinin kurulması çalışmalarına destek sözü verdiğini belirterek, "Görev sürelerimiz içerisinde çeşitli sanayi ve esnaf sitelerinin oluşmasında belediye olarak imar ve yatırım noktasında önemli girişimlerde bulunduk. İftihar ettiğimiz yatırımlardan birisi de Varsak Sanayi Sitesi'dir. Var olmasında çok ciddi katkımız ve emeğimiz olmuştur. Sitenin yapıldığı arazinin imar ve mülkiyetle ilgili sorunlarının çözülmesinde, Ankara ile ilişkilerinin takip edilmesinde Varsak Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin hep önünü açtık ve kendilerine destek verdik."
Varsak Sanayi Sitesi'nin, şehre uygun bir site haline gelmesine yönelik çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu aktaran Tütüncü, "Bu amaçla sitenin hem çevre düzenlemesini, yollarının asfaltlanmasını hem de çeşitli alt yapı çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalarımızın son aşamasındayız. Varsak sanayinin 2. kısmının da asfaltını döküyoruz. Böylelikle hemşehrilemiz, sanayi sitesinde yazın tozsuz, kışın ise çamursuz bir ortamda ticari faaliyetlerini sürdürmüş olacaklar" dedi.

"Esnaf ve vatandaş nezih bir ortamda hizmet alacak"
Başkan Hakan Tütüncü, "Yol yatırımında, çevre düzenlemesinde 7 milyon TL üzerindeki bir bedeli esnaf sitesine harcadık. Bu yatırımlarımızla birlikte esnafımız, Antalyalı hemşehrilerimiz güzel ve nezih bir ortamda hizmet alacaklar. Hem Antalyalılar hem de esnafımız için bu yatırımımız hayırlı-uğurlu olsun."
Varsak Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Halil Oya da sitenin yapımına verdiği destekten ve temel belediyecilik hizmetlerinden dolayı Tütüncü'ye ve ekibine teşekkür etti.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 90 işyerinin bulunduğu sanayi sitesinin 1. etabındaki sokakların sıcak asfaltını ve kaldırımını 2015 yılında yapmıştı. Yapım maliyeti 32 milyon 711 bin TL olan Varsak Küçük Sanayi Sitesi'nin 42 bin 480 metrekare kapalı, 17 bin metrekare de yarı açık alanı bulunuyor.
(SÇ-SÇ-Y)

04.08.2017 10:49:37 TSI
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