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Albayrak, Çerkezköy'de incelemede bulundu



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile birlikte, ilçede yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Çerkezköy Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Çerkezköy ilçesindeki yatırımları inceleme programı kapsamında Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret eden Başkan Kadir Albayrak, çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldı. Toplantı sonrasında Başkan Kadir Albayrak, Başkan Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, meclis üyeleri, kurum amirleri ve basın mensuplarıyla birlikte proje alanları ziyaret edilerek çalışmalar yerinde incelendi.

Çerkezköy Belediyesi'ne ait minibüslerle toplu halde yapılan gezide ilk durak Veliköy Mahallesi oldu. Burada Başkan Albayrak ve Akay ile beraberindekiler Çerkezköy Belediyesi tarafından yaptırılan Veliköy Açık Hava Düğün Salonunu inceledi. TESKİ tarafından yaptırılan Veliköy'deki Arıtma ve Kolektör Hattı çalışmalarını inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy'ün bütün kanalizasyon hattının bu sisteme bağlandığını belirterek, ilçedeki pis kokunun bu hat sayesinde ortadan kalkacağını söyledi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise, TESKİ'nin Çerkezköy'deki en büyük yatırımının bu hat olduğunu ve toplam maliyeti 60 milyon lirayı bulduğunu belirti. Akay, "Çerkezköy'ün bütün kanalizasyonu buraya geliyor ve arıtıldıktan sonra deşarj oluyor. Kapaklı'daki kanalizasyon da buraya bağlanıyor" dedi.



"Tüm bu çalışmalar bittiğinde Tekirdağ, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır"

Başkan Akay, Kızılpınar Mahallesi'nde devam eden incelemeler kapsamında burada süren asfaltlama çalışmalarıyla ilgili Başkan Albayrak'a bilgi verdi. Kızılpınar'da altyapısı tamamlanan sokakların Çerkezköy Belediyesi tarafından tamamında asfaltlama ve kaldırım çalışması sürdüğü belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki caddeler asfaltlamasının ise 15 Ekim'e kadar bitirileceği açıklandı. Daha sonra Kızılpınar Kültür Merkezi incelendi. Başkan Albayrak yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız hızlı ve sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Mesai gözetmeksizin Çerkezköy ve tüm Tekirdağ için çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarımız büyük oranda bitti. Şimdi de üstyapı çalışmalarına ağırlık vermiş durumdayız. Hız kesmeden, tüm gayretimizle en kısa zamanda üstyapı çalışmalarını da bitirmeyi hedefliyoruz. Devam eden ve planlanan projelerimiz var. Tüm bu çalışmalar bittiğinde Tekirdağ, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Tekirdağ'ı özlenen, güzel günlerine geri döndüreceğiz" diye konuştu.



Kültür merkezi 23 milyon liraya mal olacak

Başkan Kadir Albayrak ve Başkan Akay ile beraberindeki heyet, daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy-Çorlu yolu üzerindeki Çerkezköy Otogarı yanına yapılacak olan Kültür Merkezini inceledi. Burada da açıklamalarda bulunan Başkan Albayrak, Kültür Merkezi'nin 23 milyon artı KDV'ye mal olacağını belirterek, "Çerkezköy'de yaşayan vatandaşlarımız, Kent Park projesi ile artık sokağa çıkacak. Kültür Merkezimizin içinde ise 750 kişilik konferans salonu hizmete açılacak" diye konuştu.

İncelemelerini sürdüren heyet hafriyat çalışmaları devam eden yarı olimpik yüzme havuzunu da ziyaret etti. Başkan Albayrak'a bilgi veren Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Düzenlediğimiz yaz spor okullarında en çok ilgiyi yüzme branşı gördü. Yaklaşık bin çocuğumuz yüzme branşında eğitim alıyor. Hafriyat çalışmalarına başladığımız yarı olimpik yüzme havuzumuz çok daha fazla çocuğun yüzme ve gelişimine katkı sağlayacak" diye konuştu.

Başkan Albayrak ise, 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında Tekirdağ il genelinde 56 milyon liralık okul yatırımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Ardından heyet, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Piknik alanının arka tarafına Çerkezköy Belediyesi tarafından yaptırılan ve Trakya'nın en büyük oyun parkını inceledi. Bu parkın hemen arkasındaki 17 dönümlük alana ikinci etap park yapmak istediklerini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Parkın arkasındaki bu yeri kiralayıp Çerkezköy'e kazandırmak istiyoruz. Bölge Müdürü ile görüşeceğiz. Yaptığımız bu parkın ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu alana ikinci bir parkı yapacağız. Ayrıca bu mahallemizde bulunan Sağlık Ocağı binasını da park alanına katacağız ve burayı kitap kafeye dönüştüreceğiz. Burada vatandaşlarımız gelip raflardan kitapları ücretsiz alıp okuyabilecek. Sağlık Ocağı da yeni yapılacak yere taşınacak" dedi.

Heyetin bir sonraki durağı ise, İstasyon Mahallesi'nde devam eden çalışmalar oldu. 29 Ekim Spor Kompleksi içerisindeki güreş salonunda açıklama yapan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Uluslararası standartlara sahip salonumuzu açtık. Çerkezköy Belediyesi güreş takımımızı oluşturuyoruz. Futbol sahasında çalışmalar sürüyor. Sahanın iki tarafına toplam bin kişilik olacak şekilde tribün yapacağız. Sahamız 1.amatör maçlarına yetişecek" diyerek sahanın açılış maçının ise basın mensupları ile belediye meclis üyeleri arasında oynanacağını ifade etti. Ardından Akay ve beraberindeki heyet hayvan bakım merkezini ziyaret etti ve burada çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

(UA-MEF-Y)



04.08.2017 10:50:57 TSI

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