ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:49
Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi
Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yılında uygulanmak üzere DAP idaresine sunulan "Yeni Yem Bitkilerinin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Hürrem Palangası Köyü'nde Muhtar Alaattin Çardaklı' arazisinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, Ryegrass (İtalyan çimi) hasadı gerçekleştirildi.
Hürrem Palangası Köyü'nde gerçekleştirilen tarla gününe etkinliğine Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Hürrem Palangası Köyü Muhtar Alaattin Çardaklı, İlgili Şube Müdürleri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok üretici katıldı.
Etkinliğinde, konuşan İl Müdürü Murat Şahin konuyla ilgili olarak " Hayvancılığın en büyük gider kalemi hiç şüphe yok ki hayvan besleme giderleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin yüksek verimli ve kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak, hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını arttırmak istiyoruz. Bu sayede üreticimizin ve ülkemizin kazanmasına ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Özellikle Ryegrass (İtalyan çimi) hem ürün kalitesi yönünden hem de hayvanlarda şişkinlik yapmaması ve yaylımla da tükettirilebilmesi gibi özellikleri sayesinde çiftçimiz tarafından tercih edilecektir. Bu projede emeği geçen Ziraat Müh. Sema Çelik, Ziraat Müh. Murat Karan, Ziraat Müh. İbrahim Tanyeri, Vet. Hekim Ufuk Karabulut' a teşekkür ve şükranlarımı sunarım " dedi.
Projeyi yürüten Ziraat Mühendisi Murat Karan'da "Kaba yem açığının kapatılması, yüksek kalitede ve verimdeki yem bitkisi çeşitlerinin üreticiye tanıtılması ve hayvansal ürünlerde artışın sağlanarak üreticinin daha çok kazanması amaçlanıyor. Proje ile yem bitkisi çeşitlerinin ekimi, bakımı ve faydaları konusunda eğitim verilen 328 çiftçiye 5819 kg tohum dağıtılarak 1715 da alanda ekim yaptırıldı. Toplamda 60.000 TL kaynağın sağlandığı proje sayesinde çiftçiler, Ryegrass (İtalyan çimi) yem bitkilerini tanıma fırsatı buldu.
Proje kapsamında, yeni yem bitkilerinin ekimini yaparak faydalanan üreticiler, süt veriminde artışı gözlemlediklerini ve bu proje sayesinde yeni alternatif yem bitkilerini deneme fırsatı bulduklarından dolayı memnun olduklarını dile getirdiler." dedi.
(FG-AA-Y)

04.08.2017 10:51:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altın kemerin sahibi oldu
YEREL

ALTIN KEMERİN SAHİBİ OLDU
Erzincan Belediyesi yaz futbol okulu
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİ YAZ FUTBOL OKULU
Avrupa'da yarışacak
YEREL

AVRUPA'DA YARIŞACAK
Özel İdare seyyar asfalt plenti kuruyor
YEREL

ÖZEL İDARE SEYYAR ASFALT PLENTİ KURUYOR
Aile Hekimlerine &quot; Bebek Dostu Aile Hekimi ve Hipertansiyon&quot; eğitimi
YEREL

AİLE HEKİMLERİNE " BEBEK DOSTU AİLE HEKİMİ VE HİPERTANSİYON" EĞİTİMİ
Kaplıcalar şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi
YEREL

KAPLICALAR ŞEHRİN EN GÖZDE MEKANLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ
Başsoy: &quot;24 ayar Erzincan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞSOY: "24 AYAR ERZİNCAN İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"
Otomatik sulama sistemi çalışmaları devam ediyor
YEREL

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR