YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi

Erzincan'da ilk kez İtalyan çimi alternatif yem bitkisi Tarla Günü düzenlendi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yılında uygulanmak üzere DAP idaresine sunulan "Yeni Yem Bitkilerinin Denenmesi ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Hürrem Palangası Köyü'nde Muhtar Alaattin Çardaklı' arazisinde düzenlenen Tarla Günü etkinliğinde, Ryegrass (İtalyan çimi) hasadı gerçekleştirildi.

Hürrem Palangası Köyü'nde gerçekleştirilen tarla gününe etkinliğine Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Hürrem Palangası Köyü Muhtar Alaattin Çardaklı, İlgili Şube Müdürleri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok üretici katıldı.

Etkinliğinde, konuşan İl Müdürü Murat Şahin konuyla ilgili olarak " Hayvancılığın en büyük gider kalemi hiç şüphe yok ki hayvan besleme giderleridir. Bu proje sayesinde üreticilerimizin yüksek verimli ve kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak, hayvansal ürünlerin kalitesini ve miktarını arttırmak istiyoruz. Bu sayede üreticimizin ve ülkemizin kazanmasına ön ayak olmayı amaçlıyoruz. Özellikle Ryegrass (İtalyan çimi) hem ürün kalitesi yönünden hem de hayvanlarda şişkinlik yapmaması ve yaylımla da tükettirilebilmesi gibi özellikleri sayesinde çiftçimiz tarafından tercih edilecektir. Bu projede emeği geçen Ziraat Müh. Sema Çelik, Ziraat Müh. Murat Karan, Ziraat Müh. İbrahim Tanyeri, Vet. Hekim Ufuk Karabulut' a teşekkür ve şükranlarımı sunarım " dedi.

Projeyi yürüten Ziraat Mühendisi Murat Karan'da "Kaba yem açığının kapatılması, yüksek kalitede ve verimdeki yem bitkisi çeşitlerinin üreticiye tanıtılması ve hayvansal ürünlerde artışın sağlanarak üreticinin daha çok kazanması amaçlanıyor. Proje ile yem bitkisi çeşitlerinin ekimi, bakımı ve faydaları konusunda eğitim verilen 328 çiftçiye 5819 kg tohum dağıtılarak 1715 da alanda ekim yaptırıldı. Toplamda 60.000 TL kaynağın sağlandığı proje sayesinde çiftçiler, Ryegrass (İtalyan çimi) yem bitkilerini tanıma fırsatı buldu.

Proje kapsamında, yeni yem bitkilerinin ekimini yaparak faydalanan üreticiler, süt veriminde artışı gözlemlediklerini ve bu proje sayesinde yeni alternatif yem bitkilerini deneme fırsatı bulduklarından dolayı memnun olduklarını dile getirdiler." dedi.

(FG-AA-Y)



04.08.2017 10:51:39 TSI

NNNN

