YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altın kemerin sahibi oldu

Altın kemerin sahibi oldu



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Şehit Fethi Sekin anısına organize edilen Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında Erzincanlı Milli sporcu Remzi Akgül altın kemerin sahibi oldu.

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin anısına organize edilen Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında Erzincanlı Milli sporcu Remzi Akgül altın kemerin sahibi oldu.

Elazığ -Baskil'de düzenlenen Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında Antrenörü Selçuk Yener, gözetiminde Remzi Akgül 81 kilogramda altın kemerin sahibi oldu. Elazığ Baskil Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen turnuvaya farklı illerden 30 sporcu katıldı.

Başarılı sporcuyu makamında konuk eden Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, şampiyon olarak altın kemeri kazanan Remzi Akgül ve antrenörü Selçuk Yener'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, "Sporcularımızdan Remzi Akgül, Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Şehit Fethi Sekin anısına organize ettiği Büyükler Altın Kemer Muay Thai müsabakalarında 81 kilogramda altın kemerin sahibi olarak göğsümüzü kabartmıştır" dedi.

İl Müdürü Mumcu açıklamasını şöyle sürdürdü; "Muay Thai branşında 30 Temmuz 2017 Elazığ ilinde Şehidimiz Fethi Sekin adına yapılan altın kemer yarışmasında İlimiz sporcusu Remzi Akgül, şampiyon olarak altın kemerin sahibi oldu. Artık kendisinden dünya ve Avrupa dereceleri bekliyoruz. Muay Thai branşı ilimize Antrenör gelmesi ile birlikte artık güzel bir hız kazandı. İnşallah bu branştaki faaliyetlerimiz ilerleyen dönemlerde daha çok gelecek. Muay Thai branşında çocuklarımıza, gençlerimize örnek olacak bir abileri var. Onun izinde inşallah dünya derecesi ile birlikte gençler yetiştirilecektir. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah daha nice altın kemerler kendisine ve ilimize gelmiş olur. Antrenör arkadaşımı da tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum"

Altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu bundan sonraki hedefinin Avrupa ve dünya dereceleri olduğunu ifade eden Milli sporcu Remzi Akgül, "30 Temmuz 2017 tarihinde Elazığ Baskil ilçesinde yapılan Feti Seki altın kemer turnuvasında 81 kiloda şampiyon oldum. Şampiyonluğum Erzincan iline armağan olsun. 2 Ay sonra yapılacak olan Avrupa şampiyonasında inşallah derece yapmayı hedefliyorum. Önümüzdeki yıl dünya şampiyonasında da mücadele edeceğim, hedefim başarılı olmak ve şampiyon olmak" dedi.

Sporcusunun almış olduğu başarının kendisini mutlu ettiğini ve bundan sonrada daha büyük başarıların elde edilmesi için çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Erzincan Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai antrenörü Selçuk Yener, "30 Temmuz 2017 Elazığ Baskil'de düzenlenen Şehit Polis Fethi Sekin Altın kemer turnuvasında İlimiz milli sporcusu Remzi Akgül, Avrupa kupası şampiyonunu yenerek altın kemeri Erzincan'ımıza getirdi. Daha öncede Üniversiteler Türkiye ve muay Thai Türkiye şampiyonlukları var. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz. İlimize en güzel başarıları getirmeyi hedefliyoruz, sporcumuzun almış olduğu altın kemer ilimize hayırlı olsun" dedi.

(FG-AA-Y)



04.08.2017 10:52:27 TSI

NNNN

