YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Büyükkılıç sosyal tesis inşaatı gezdi

Başkan Büyükkılıç sosyal tesis inşaatı gezdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeniköy Mahallesinde yer alan Yeniköy Parkını gezerek park içerisinde yapımı devam eden sosyal tesis ve kafeterya yapımı hakkında incelemelerde bulundu.

İnşa edilen ve halkın büyük sıkıntısını giderecek olan sosyal tesis ve kafeterya tesislerinin birkaç mahalleye hizmet edeceğini belirten Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeniköy Parkının bu bölgeye ayrı bir misyon ve vizyon kazandırdığını, park içerisinde yapılacak olan sosyal tesis ile kafeteryanın mahallenin sosyal yaşamına ve sosyal etkinliğine canlılık katacağını belirtti. Yeniköy Parkının Kayseri'nin en büyük parklarından biri olduğunu, sosyal ve spor tesisleri ile piknik alanları ile bu semtte 20 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalleye inşa edilen sosyal ve kafeterya ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Yeniköy mahallemiz, şehrimizin sakin ve genellikle mesken ağırlıklı olarak tanımlanmaktadır. Mahalle yeni yeni çok katlı binaları ile boş arsalar değerlendirilmektedir. Artan nüfus ve bu nüfusun sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile yeni projeler için çalışıyor ve yatırımlar yapıyoruz. Yeniköy Parkı içerisinde yer alan yeni bir çalışma yaparak daha çok gençler ve aileler için çok amaçlı kafeterya yapıyoruz. Şehir merkezine uzak oluşu ve mahalle halkının isteği üzerine yapılan bu kafeterya yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Bu yatırım da Melikgazi Belediyesinde hizmet çıtasının ve hizmet kalitesinin bir ifadesidir."

(TB-Y



04.08.2017 10:54:43 TSI

NNNN

