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ASP Erzurum İl Müdürü İlbaş: "Koruyucu aile olun, bir çocuğun hayatı değişsin"

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:53
ASP Erzurum İl Müdürü İlbaş: "Koruyucu aile olun, bir çocuğun hayatı değişsin"
ASP Erzurum İl Müdürü İlbaş: "Koruyucu aile olun, bir çocuğun hayatı değişsin"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da koruyucu aile sayısı geçen yıla oranla yüzde 50 artış gösterdi. Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum'da 36 koruyucu ailenin yanında 43 çocuğun kaldığını anımsatarak, koruyucu ailelerin çocukların hayatını değiştirdiğini söyledi.
İlbaş, geçen yıl 29 çocuğun koruyucu ailelerin yanında kaldığını belirterek, bu yıl bu rakamın 43'e yükseldiğini hatırlattı.
Erzurum'da koruyucu aile sayısını artırma konusundaki çalışmalara yoğunlaştıklarını belirten İlbaş, "Erzurum'da 36 koruyucu ailenin yanında 43 çocuğumuz barınıyor. Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu aile olun bir çocuğun hayatı değişsin "dedi.
İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde sıcak bir aile ortamı oluşturmak amaçladıklarını ifade etti.
Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanın altını çizen İlbaş, "Kuşkusuz anne babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bizlerde koruyucu aile olmak isteyen kişilere gerekli prosedürleri uygulayarak, uygun profilde olanlara bu önemli sorumluluğu veriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya bu konuyu çok önemsiyor, bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor" açıklamalarında bulundu.
Erzurum'daki koruyucu aileler ise koruyucu aile olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, koruyucu aile kavramının toplumsal sorumluluk açısından önemli olduğunu ifade ettiler.
Herkesin bu hazzı yaşamasını öneren koruyucu aileler, bir çocuğunun aile ortamında olmasının çocuğun hayatını değiştirdiğini belirttiler.
(ERZ-ÖB-Y)

04.08.2017 10:55:25 TSI
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