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Şahin'den Merinos Halıya teşekkür plaketi

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:54
Şahin'den Merinos Halıya teşekkür plaketi
Şahin'den Merinos Halıya teşekkür plaketi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin beraberindeki heyetle birlikte Merinos Halıyı ziyaret ederek ithalatta Gümkart uygulaması yapan Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'na teşekkür plaketi verdi.
Ziyarette Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Genel sekreter ve Organize Sanayi Başkanı Deniz Köken hazır bulundular.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Merinos Halı tesislerini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraberindeki heyet Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'na ithalatta Gümkart uygulamasından dolayı teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gümkart uygulamasının Gaziantep ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, "Gümkart ile Gaziantep Gümrük Saymanlığına yapılan bütün vergi ödemeleri, ithalat hangi gümrükten gerçekleşmiş olursa olsun Gaziantep kayıtlarında girmektedir. Bu durum Gaziantep'ten tahsil edilen vergi oranı rakamlarının daha sağlıklı ve daha olumlu bir veriye dönüşmesini sağlayacak ve ayrıca ilimize her yıl aktarılan maliye hazine payının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bu uygulamayı hayata geçiren Merinos Halıya ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.
Gümkart uygulamasıyla yerel yönetimlerin aldığı hazine yardımının arttığına dikkat çeken Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu " Gümkart uygulaması yerel yönetimlere bütçeden ayrılan payın artmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle Gümkart uygulamasına geçtik. Gaziantep için elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye hazırız. Gümkart uygulaması sayesinde, ithalatı hangi ilden veya gümrükten yapmış olursa olsun ödemeyi Gaziantep Gümrük Saymanlığına bu kart aracılığıyla yapabilmektedir. Bu uygulama ile sanayici ve iş adamlarımızın yaptığı ithalattan doğan vergi gelirinin Gaziantep'in hazine payına büyük katkısı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

04.08.2017 10:57:00 TSI
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