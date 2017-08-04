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Portakal Hafız Konağı özüne dönüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde yer alan tarihi İzmit Portakal Hafız Konağı, yapılan çalışma ile yeniden özüne dönüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde yer alan tarihi İzmit Portakal Hafız Konağı'nın rekonstrüksiyonu (yeniden oluşturma) yapılıyor. Kocaeli'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan ve 19. yüzyıl Türk konut mimarisinin özelliklerini taşıyan yapı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor.

Sırrı Paşa Konağı gibi önemli tarihi yapıları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Portakal Hafız Konağı'nı da geleceğe taşımak için restore ediyor. Yapının ahşap döşemelerin montajı ve merdivenin karkası imalatı tamamlanırken zemin katın tavan ahşap kaplama imalatı yapıldı. Hamam ve lavabo duvarlarında mermer kaplama imalatı devam ediyor. İç cephe boya imalatın ve duvar kaplama ek yerlerinin alçı sıva tamiratları sürüyor. Bahçe taş duvarının da yapımına başlandı.

19. yüzyıl Türk konut mimarisinin birçok özelliğini taşıyan yapıda, ahşap karkas üzeri bağdadi yapım tekniği görülüyor. Zemin ve iki kattan oluşan tarihi yapı iç sofalı bir plan düzenlemesine sahip. Proje kapsamında gerek malzeme gerekse yapım tekniğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen konak, eski görkemli görünüşüne kavuşuyor. Üç katlı bir yapı olan konağın toplam alanı 1061 metrekare. Yapı yenilenmesinin ardından sosyal amaçlı kullanılması planlanıyor.

Konak, dönemin Valisi Mutassarrıf Hasan Paşa tarafından yaptırılmış. Konağın yapımı 1860 yılları öncesi tarihlenmekte. Hafız Rüştü Efendi (Portakal Hafız), Hasan Paşa'nın damadıdır. Hasan Paşa ölünce erkek evladı olmadığı için Portakal Hafız yerleşmiş ve konak bu isimle anılmıştır. Portakal Hafız, 1908 yılında Meclisi Mebusanda 1. devre milletvekili olarak görev almıştır.

Konağın tarihteki belgeli kayıtları 1926 hali hazır ve 1938 imar planı göstermektedir. 1940'ta kamulaştırılan konak 1935 ve 1967'de onarım görmüş, 1970 yılında bir yangın geçirmiş ve yeniden 2 katlı olarak yapılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kamulaştırılan konak, projeleri yeniden aslına uygun 3 katlı olarak revize edilerek yapımına başlandı.

(GY-Y)



04.08.2017 10:57:07 TSI

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