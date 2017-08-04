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Simav'da 'kara buğday' hasadı başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen ve Simav'ın Aksaz köyünde 250 dekara ekimi yapılan 'kara buğday'ın hasadı başladı.

Simav Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürü Murat Tokdemir, kara buğdayın katma değeri oldukça yüksek ve insan sağlığı için son derece faydalı olduğunu ifade etti. Tokdemir, "Kara buğdayın çiftçilerimiz arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayıp, hem sürdürülebilir kalkınmayı, hem de kırsal ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kara buğdayın ekolojik olarak bu bölgeye uyum sağladığını tespit ettik, üreticimizin yüzü gülüyor. İlçemize alternatif bir ürün kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu (MEİ-EFE)



04.08.2017 10:57:25 TSI

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