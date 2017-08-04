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Milas'ta muhtarlar velilerden anlayış bekliyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Milas'ta bBirçok vatandaş çocuğunu, kendi ikametinin bulunduğu bölgenin dışındaki okullara yazdırabilmek için 'sahte adres' göstererek sorunu çözmeyi tercih edince, mahalle muhtarları ise bu durumdan şikayet etmeye başladı.

Mahalle muhtarı olarak kendilerine, Milas Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir genelgenin gönderildiğini belirterek; "Bizler mevcut yasalara uymakla yükümlüyüz. Bize gelen yazıda, her öğrencinin bulunduğu bölgedeki okula gitme zorunluluğunun olduğu, bunun dışında oturmadıkları halde adres gösterme işlemini yapmamamız isteniyor" diyor ve bu durumda vatandaş ile karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar.

Ahmetçavuş - Hayıtlı Mahalle Muhtarı Ayhan Demirçivi, konuya biraz daha farklı yaklaşarak; "Bizler devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi yapan kişileriz. Yasalarda bizim görev ve sorumluluklarımız belirtilmiştir. Bunun dışına çıkma şansımız yok. Bu durumu vatandaşa anlatmakta zorlanıyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu sene de okulların açılmasına kısa bir süre kala vatandaş, Sakarya veya Merkez ilk/ortaokuluna çocuğunu göndermek için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyor ve adres değişikliği beyanında bulunuyor. Oradan aldığı belgeyi ise bize getiriyor. Doğal olarak gelen belge karşılığında vatandaşı 'D' Belgesine işliyor ve mahalle sakini olarak kabul ediyoruz. Sistem bu şekilde işliyor ancak bizlere gelen yazıda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal'ın başkanlığında bir komisyon oluşturulduğu, bu komisyonda; okul müdürü, müdür yardımcısı, bir öğretmen veya bir memurun görev aldığı, vatandaşın beyanında belirtilen adresi kontrol edecekleri, mahalle muhtarları olarak da bizlerin de bu komisyona eşlik etmemiz isteniyor.

Vatandaş bu taleple bize geldiğinde kendisine gelen yazıyı gösteriyoruz ancak çoğu zaman gelen yazıya veya bizim söylediklerimize vatandaş itibar etmiyor, 'bir kolaylığı yok mu' diyerek soruna çözüm üretmemizi istiyorlar. Dolayısıyla bizler zor durumda kalıyoruz.

Bu konuda vatandaşımızdan anlayış bekliyoruz. Yasalar neyi emrediyorsa biz onu uygulamakla yükümlüyüz. Bu konuda ne vatandaşımız mağdur olsun ne de bizler" diyerek, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

(ÇP-MB-Y)



04.08.2017 10:58:13 TSI

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