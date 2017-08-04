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Zabıtadan inşaat atığı uyarısı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları inşaat atıkları konusunda uyardılar.

Özellikle ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat sonrası kentin çeşitli noktalarına gelişigüzel olarak bırakılan moloz ve evsel atıkların görüntü kirliliğine yol açtığını söyleyen Zabıta yetkileri, "İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat boyunca denetimler yapıyoruz. Yol kenarlarına, caddelere, sokaklara ve boş alanlara inşaat atığı bırakılması görüntü kirliliğine neden oluyor. Bu konuda sık sık uyarılarda bulunmamıza rağmen bazı kişilerin inşaat atıklarını yol kenarlarına bıraktığını görmekteyiz. Bu görüntüler İzmit'e hiç yakışmamaktadır. İzmit Belediyesi olarak inşaat atıklarını toplayan özel ekiplerimiz var. Ev ve işyerlerinde inşaat atığı olanlar 318 00 77 numaralı telefonu arayarak bunları aldırabildiler" dediler.

Yetkililer, uyarılara rağmen gelişigüzel inşaat atığı çıkaran kurumlara 11 bin 658 TL, şahıslara ise 6 bin 989 TL'ye kadar para cezası yazıldığını da hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz. Bizler ceza yazarak kuralların uygulanmasından ziyade çevre temizliği hususunda duyarlılık gösterilmesinden yanayız. Evinde ve iş yerinde tadilat yapan vatandaşların inşaat atıklarını çıkarmadan önce belediyemizin alo atık hattını aramaları gerekiyor" şeklinde konuştular.

(GY-Y)



04.08.2017 11:00:35 TSI

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