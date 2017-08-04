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Alanya'da hasta yakınlarına otel konforunda tesis



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da hasta yakınları için otel konforunda bir tesis yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanına 600 yataklı 4 katlı 24 odalı 50 kişi kapasiteli çok amaçlı sosyal ve kültürel tesis kazandırıyor. Hafriyat çalışmalarını tamamlan yüklenici firma, zemin betonunu dökerek, inşaata başladı. Şehir dışından Alanya'ya gelen veya kalacak yeri olmayan hasta yakınlarının ücretsiz konaklayacağı ve imkanlarından faydalanabileceği tesis, kalitesiyle otel konforunu aratmayacak. Hasta yakınları, hastane bahçelerinde ve banklarda gecelemekten kurtulacak.



Tüm detaylar düşünüldü

Sosyal ve kültürel tesiste, hasta yakınları için tüm detaylar düşünüldü. Her biri 30 metrekare olan 2 kişilik konforlu odalarda mutfak nişi, banyo, 2 yatak, gardırop nişi, çekyat ve balkon bulunacak. Hasta yakınlarına hizmet verecek tesis projesi kapsamında ayrıca; resepsiyon, lobi, idari birimler, restoran, jimnastik salonu ve her katta mescit olacak. Tesiste, açık otoparkı, servis alanları, kentsel park alanı ve güvenliği ile hasta yakınlarının rahatı için tüm donanım yer alıyor. 1 yılda tamamlanması hedeflenen tesis 3 milyon liraya mal olacak.

(SÇ-SÇ-Y)



04.08.2017 11:01:43 TSI

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