Kilis Belediyesinden "Belediye Soframızda" Projesi
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KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde çalışan bayanlar, "Belediye soframızda" projesi sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sosyal belediyecilik açısından büyük mesafe kat ettiklerini ifade ederek, "Kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen, hayatın zorlukları yüzlerine yansımış büyüklerin, canının istediği fakat yapıp yemeye gücü olmadığı yemekleri Meslek Edindirme Merkezi çalışanları yaptıkları yemekleri ikram ediyor. Kilis Belediyesinin daima yaşlıları yanında olduğunu ve ihtiyaç sahibi aileleri asla yalnız bırakmayacağını bilmeleri adına 'Belediye Soframızda' projesi kapsamında yaşlılarımıza yemek dağıtımı devam ediyor" dedi.
(MAD-SD-Y)
04.08.2017 11:01:43 TSI
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