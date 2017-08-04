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Şaphane'de yürüyüş yolu ve kavşak çalışmaları



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, kavşak ve yürüyüş yolu inşaatlarının devam ettiği bildirildi.

Işıktepe Mahallesi ile 2. etap TOKİ konutları arasında bulunan ana yolda kavşak çalışması ve deprem evlerinden Işıktepe konutlarına kadar yaklaşık 3 kilometrelik yolda, karşılıklı çift taraflı yürüyüş yolu yapımının hızla devam ettiği açıklandı.

Şaphane AK Parti ilçe Başkanı Murat Çakır, "Yaklaşık 3 milyon lira bedelle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize kazandırılan yatırımdan dolayı, Hükümetimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Işıktepe ve 2. etap TOKİ'de kalan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yürümeleri için çift taraflı yaya yolu ve trafik güvenliği için yapılacak olan kavşak ilçemize modern bir görüntü sağlayacaktır'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



04.08.2017 11:02:31 TSI

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