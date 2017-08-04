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Kazalar hem esnafı hem vatandaşı çileden çıkarıyor

- Son bir ay içerisinde aynı bölgede 7 trafik kazası meydana geldi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Osmancık caddesinde sürekli meydana gelen trafik kazaları hem bölgede bulunan esnafı hem de vatandaşları tedirgin etti.

Cadde üzerinde son bir ay içerisinde 7 ayrı trafik kazası meydana geldiğini dile getiren esnaflar kazalara karşı bölgede önlem alınması çağrısında bulunurken, geçtiğimiz aylarda yerinden sökülen hız kesici kasislerin de tekrar yerine takılmasını istediler.

Cadde üzerindeki kasisin yaklaşık bir yıl önce belediye ekipleri tarafından söküldüğünü dile getiren esnaflardan Halim Çatal, "Kasisin olduğu bölgede çok ciddi kazalar meydana geldi. Bir hafta önce 79 yaşındaki bir kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı ve ağır yaralandı. Daha önce kasis varken bu gibi trafik kazaları meydana gelmiyordu. Sürücüler daha temkinli ve dikkatli oluyorlardı" dedi.

Kasis yerinden söküldükten sonra sürücülerin daha dikkatsiz olmaya davranmaya başladığını savunan Çatal, bir daha üzücü kazaların yaşanmaması için yetkililerden sökülen kasisleri tekrar yerine takmalarını istedi.

Daha önce bölgede kasis varken sürücülerin trafikte daha yavaş seyrettiğini anlatan Mehmet Ali Taşdemir ise, "Kasisin olmadığını bilen sürücüler trafikte hızlıca seyrediyor. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Buradan öğrenciler geçecek. Geçen kaza oldu. Dün yine bir kaza oldu. Tekrar biz buraya kasisimizi istiyoruz" diye konuştu.

(MMY-BÖ)



04.08.2017 11:02:35 TSI

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