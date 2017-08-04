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DPÜ ile Kütahya İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valiliği himayesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi ve Kütahya İl Müftülüğü arasında 'Temel İslam Bilimleri Mesleki Eğitim Çalışmaları' alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonundaki imza törenine Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir ile İl Müftü Yardımcıları Veysel Kükrek ve Mehmet Aslaner katıldı.

Protokol hakkında bilgiler veren Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Din hizmetleri alanında verimlilik ve kaliteyi sağlamak amacıyla 'Temel İslam Bilimleri' alanlarında müftülüğümüze bağlı din hizmetlerinde görevli personelimize DPÜ İslami İlimler Fakültesi bünyesinde mesleki eğitim ve gelişim seminerleri verilecektir" dedi.

İl Müftülüğünde görevli personelin mesleki eğitim ve gelişim protokolüyle DPÜ İslami İlimler Fakültesinin akademik tecrübe ve birikiminden istifade edeceğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir protokolün hayırlı olmasını diledi.

Protokol Vali Ahmet H.Nayir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında DPÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından İl Müftülüğü personeline, Temel İslam Bilimleri, Din Bilimleri ve İslam Tarihi, Kur'an-ı Anlamada Yöntem, Güncel İnanç Problemleri, Kurumsal İletişim, Din ve Toplum, Din Hizmetlerinde İletişim, Güncel Hadis Problemleri gibi konularda eğitim verilecek.(EFE)



04.08.2017 11:14:37 TSI

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